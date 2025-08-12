Con el propósito de prevenir la accidentalidad y mejorar el desarrollo económico de la zona, la Gobernación del Atlántico —a través de la Secretaría de Infraestructura— anunció que dentro de poco entregarán la renovada vía Polonuevo-Baranoa, un corredor de 7.2 kilómetros que recibió una intervención integral.

Las obras ejecutadas incluyeron limpieza de obras de drenaje, rocería, sellado de fisuras y grietas, parcheo y bacheo de la carpeta asfáltica, además de la instalación de la señalización horizontal y vertical en todo el tramo.

Cabe resaltar que estas actividades hacen parte del contrato de mantenimiento Malla Vial 1, el cual contempla la intervención de tramos estratégicos que suman 123 kilómetros, con una inversión total de $18.086 millones.

El gobernador Eduardo Verano destacó el cambio radical que se logró con esta rehabilitación vial, recordando los riesgos que representaba este tramo para los conductores.

“Esta era una vía de alta peligrosidad, con numerosos baches y hundimientos que generaban accidentes frecuentes. Hoy está totalmente renovada, con mantenimiento integral, reconstrucción de su estructura. Es una carretera al servicio de toda la comunidad, segura y lista para impulsar el desarrollo de la zona”, expresó.

En esta misma línea, el secretario de Infraestructura del Atlántico, Azael Charris, señaló que con este proyecto se cierra un capítulo de inseguridad vial en este tramo.

“La vía Polonuevo-Baranoa hoy es una vía con las condiciones técnicas necesarias para el tránsito eficiente de vehículos y el bienestar de los transeúntes, ejemplo de cómo la inversión bien planificada genera cambios positivos para todos”, puntualizó.

Cortesía

Por otro lado, la entidad departamental indicó que la restauración va más allá de la movilidad, ya que la vía funciona como un eje clave para la articulación económica de la región al conectar zonas de producción agrícola del centro del Atlántico con corredores industriales estratégicos y, así mismo, con puntos de producción turística en la zona costera y otros municipios del departamento y ciudades como Barranquilla y Cartagena.

Voces de los beneficiarios

Para los conductores de servicio público, la mejora en la vía se traduce en menos desgaste de los vehículos y mayor eficiencia en los viajes. Así lo explicó el transportador del municipio, Ovidio Silvera: “Con la vía mejorada, los carros sufren menos en la suspensión, llantas y motor, lo que reduce costos para nosotros. Ahora hacemos más viajes en menos tiempo, antes podíamos tardar hasta 35 minutos, hoy en unos 25 hacemos un viaje. Eso es algo bueno para mí, que vivo de este trabajo”, afirmó.

Por su lado, los comerciantes también consideraron el impacto positivo de la obra, que facilita la movilidad de productos y clientes. Como lo resume Juan Pablo Ayola, propietario de un restaurante en Polonuevo.

“La vía nos permite transportarnos con mayor velocidad y tranquilidad. Esto agiliza el transporte de nuestros insumos y alimentos. Es clave para abastecer nuestros restaurantes y para llegar a Barranquilla a realizar compras”, dijo.

Y los habitantes de Polonuevo, en general, resaltaron que la rehabilitación ha reducido los tiempos de desplazamiento y los accidentes. Así lo expresó Gustavo Cárdenas, vecino del municipio.

“Antes tardábamos unos 15 minutos en llegar a Baranoa, ahora lo hacemos en 10. La cantidad de accidentes ha disminuido notablemente gracias al reparcheo y las mejoras. Además, llegar a la vía La Cordialidad es más rápido, lo que facilita el acceso a Barranquilla y Cartagena”, afirmó.