Hace menos de un mes, la empresa Triple A anunció el inicio de una jornada de mantenimiento preventivo en el Tanque 7 de Abril. No obstante, la intervención estaría próxima a terminar.

En el más reciente comunicado de la entidad, se dio a conocer que el pasado lunes 11 de agosto se realizaron las labores de limpieza y desinfección final del tanque, seguidas por el llenado coordinado con el sistema Alta 4 Ciudadela, entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana de hoy martes 12. Y desde las 10:00 de la mañana de este martes comenzaron los movimientos de válvulas para restablecer el suministro por gravedad desde el tanque.

Frente a este escenario, Triple A informó que estos mantenimientos de normalización del servicio y llenado gradual del tanque podrían generar bajas presiones, suspensiones momentáneas o cambios temporales en la coloración del agua en los siguientes barrios de Barranquilla: Evaristo Sourdis, Los Olivos I, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Lipaya, Carrizal, Ciudad Modesto.

Y así también en sectores de Soledad como Manantial, Don Bosco, Villa Selene, Los Almendros y La Candelaria.

El proceso de la intervención

El mantenimiento del Tanque 7 de Abril se programó en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, que exige la revisión periódica y lavado de depósitos de agua destinados al consumo humano. El objetivo fue garantizar que la estructura, con capacidad para almacenar 25.000 metros cúbicos de agua, continúe operando con eficiencia y manteniendo los más altos estándares de calidad para los usuarios.

Las actividades incluyeron el vaciado, lavado interno de las paredes y el fondo, sellado interno de las juntas entre láminas, desinfección completa y revisión técnica de los sistemas de entrada y salida.

Además, la compañía ejecutó un cambio en la condición operativa de la zona, lo que significó que los sectores que se benefician del suministro del tanque recibieran el servicio desde el bombeo realizado en la Estación Ciudadela durante el tiempo de intervención.

De acuerdo con Triple A, estas labores fueron validadas por líderes comunitarios, quienes acompañaron de cerca el proceso y, junto con personal técnico, subieron al tanque para verificar directamente la ejecución de los trabajos.

“Triple A agradece la comprensión de sus usuarios durante este operativo y reitera su compromiso con el cuidado de la infraestructura y la prestación de un servicio de acueducto seguro y confiable”, expresó la entidad en el documento.