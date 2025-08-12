Ante la crítica situación por la que está atravesando la ESE UNA, el gobernador Eduardo Verano afirmó que se está evaluando la posibilidad de que la Red Universitaria del Atlántico, que cuenta con cinco sedes, regrese al modelo anterior para que cada hospital tenga su propio director.

“Estamos evaluando regresar a tener un director y un área de mercadeo en cada hospital, para que tengan vida propia y una mayor dinámica”, afirmó el mandatario.

Sostuvo que se están llevando a cabo los análisis técnicos para tomar una decisión definitiva. “No hemos tomado una decisión definitiva. Antes cada hospital tenía su propia administración; luego se unificaron bajo un solo modelo”, indicó Verano.

Cabe recordar que a finales del mes de julio, el Hospital Juan Domínguez Romero, de Soledad, perteneciente a la red de la ESE Universitaria del Atlántico, tuvo que cerrar el servicio de unidad de cuidados intensivos para adultos como consecuencia de la delicada situación financiera que atraviesa la ESE UNA.