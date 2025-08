La gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe (Edeubar S.A.), Angelly Melissa Criales Aníbal, fue citada a debate de control político por parte de la la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República, para que responda por los presuntos incumplimientos en la ejecución de obras bajo su responsabilidad.

La solicitud para dicho debate fue realizada por el senador atlanticense, José David Name Cardozo, quien en la proposición enviada, expone preocupaciones relacionadas con “retrasos que exceden los plazos contractuales, obras paralizadas e incompletas”, así como “sobrecostos que afectan directamente” el desarrollo urbano de Barranquilla y el departamento del Atlántico.

“Esperamos que la gerente de Edubar asista el próximo miércoles 27 de agosto al debate en la comisión, esta es la segunda fecha que se establece, ya no aceptamos más aplazamientos. Necesitamos que nos explique de manera detallada el estado actual y el avance de los proyectos a su cargo. La preocupación central radica en el impacto negativo que la falta de cumplimiento ha tenido en las comunidades y en el desarrollo regional, al no entregarse obras dentro de los tiempos establecidos, algunas de ellas en estado de abandono o con elevados costos adicionales no justificados”, manifestó Name Cardozo.

Cortesía Senado. José Name Cardozo, senador de la República.

También dijo que: “Con esta citación, la Comisión de Ordenamiento Territorial reafirma su compromiso con la vigilancia activa del desarrollo territorial y la defensa del interés público, mediante un ejercicio riguroso de control político a las entidades encargadas de ejecutar obras claves para las regiones. Este tipo de ejercicios son fundamentales para garantizar que los recursos públicos se inviertan de forma transparente, eficiente y con impacto positivo en las comunidades”.

Además de la asistencia al debate, se ha solicitado a la funcionaria remitir por escrito la respuesta al cuestionario planteado en la proposición, conforme a lo establecido en el artículo 249, literal “d”, de la Ley 5ª de 1992, que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República.