Entre la duda y la incertidumbre. Así se encuentran algunos sectores industriales que operan en el municipio de Soledad por la posible terminación de la concesión de agua potable y acueducto con la empresa Triple A, la cual tiene como plazo de vencimiento el próximo 30 de septiembre y que es vital para suministrar el preciado líquido a casi el 50 % del territorio.

De acuerdo con Diana Cantillo Concha, directora ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico (CEO), cerca de 17 mil empresas que operan en el municipio verían afectada su productividad por esta situación.

“Desde el año pasado hay cerca de 17.800 empresas, entre micros, pequeñas, medianas y grandes que demandan servicios públicos de calidad, y que verían afectada su productividad sin la garantía de un servicio de agua potable, pero además hay un factor humano, y es que los trabajadores tienen que hacer uso también del agua para sus necesidades, entonces esto es preocupante”, comentó.

De igual manera, aseguró que en caso de que Triple A deje de prestar el servicio para el 50 % de la parte concesionada del municipio se podrían generar precios más elevados para los usuarios comunes e industriales.

“Un mercado regionalizado como el de Triple A permite tener tarifas más competitivas tanto para los usuarios comunes como para los industriales, entonces cuando un proyecto de inversión llegue al municipio y vea que no hay viabilidad en la operación pues hay afectaciones en el precio de la tarifa, y esto contribuye a la pérdida de esas economías de escala”, explicó.

Cantillo también pidió garantizar la confiabilidad del servicio para las industrias y la ciudadanía.

“Una prórroga es importante para que las empresas sigan su operación, mientras que las autoridades determinan si van a abrir un nuevo proceso licitatorio, lo que pedimos es que consigan en dado caso un operador idóneo que garantice el servicio, las inversiones y no entre a improvisar. Una empresa de alimentos y bebidas no puede darse el lujo de pensar en si va a tener o no agua por ciertas horas. A nosotros con Triple A nos fue bien, y las empresas nos manifestaron su satisfacción con las operaciones en el municipio de Soledad, entonces no hay que improvisar”, detalló.

Los más afectados

Sin lugar a dudas los más afectados con la falta de garantías de un servicio confiable en el municipio de Soledad son los ciudadanos locales, quienes tendrán que repensar sus actividades.

En el caso de Yurassi Gutiérrez, la preocupación es por los costos de mantenimiento para poder tener el servicio. “No queremos un servicio que presente fallas e irregularidades, porque habría que rebuscarse con carrotanques, con los vecinos y no es la idea, un servicio al 100 % es para que esté siempre”.

Mientras que Angel Giraldo, del barrio Hipódromo, mencionó: “Tengo un negocio de veterinaria desde casa y entraría en quiebra si no tengo un servicio garantizado, porque son temas de higiene que hay que manejar con los animales y el contacto con humanos, pero inclusive también las necesidades diarias, así que ojalá no se afecte la prestación por el tema de los contratos”.

¿Qué pasa con la concesión?

Dentro del Concejo de Soledad hay algunas voces que prevén que haya una nueva prórroga del contrato con Triple A para los próximos meses mientras que se prepara un proceso licitatorio con nuevos oferentes para la concesión de agua potable y alcantarillado del municipio.

Kevin Balbuena, miembro del partido Conservador, aseguró que “lo más coherente es que la Administración municipal haga un prórroga hasta finales del año para que así los tiempos se den y se pueda empezar el otro año un nuevo proceso licitatorio, pero lo claro es que no se puede dejar sin agua a los habitantes y tampoco prestar un mal servicio”.

El concejal fue enfático en que “hay varios sectores como Ciudad Camelot, Los Loteros, Nuevo Milenio, Cruz de Mayo, que no cuentan con un alcantarillado formal”.

Con respecto a lo anterior, el concejal Hugo Hernández Reina mencionó que “hay que dejar discutir con Triple A unas nuevas condiciones contractuales desde el punto de vista técnico y jurídico para pensar en una posible prórroga, pero yo pienso que igual con unos meses más la empresa no cumplirá con los objetivos, lo mejor es tratar con alguien que garantice el servicio para el futuro”.

Cabe resaltar que se intentó contactar a la Alcaldía de Soledad para conocer de este tema, pero no hubo respuesta alguna.

“Lo más seguro es que haya una prórroga del contrato con Triple A”

Bryan Orozco, concejal del partido Cambio Radical, adelantó que la posibilidad más cercana de concretarse es una nueva prórroga con Triple A para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado.

“Nosotros en el Concejo no estamos tramitando ningún proyecto que faculte a la alcaldesa para buscar un nuevo operador, entonces lo que va a terminar sucediendo es que haya una nueva prórroga con Triple A, ahora nosotros no podemos decirle a la alcaldesa que no siga el contrato con la empresa, esa es su decisión, entonces lo que se genera es un gestión deficiente por parte de las autoridades porque han pasado más de 20 años con ese contrato y hay más de 100 mil habitantes que no cuentan con un servicio de alcantarillado digno en el municipio”.

Ante este posible panorama, es importante resaltar que Triple A ya avanzó en más de un 70 % en la construcción del componente de captación y la tubería de 7 kilómetros que conducirá el agua del río Magdalena hacia la planta de tratamiento de agua potable en Soledad, que tendría previsto entregarse antes del vencimiento de la concesión con la Alcaldía de Soledad.