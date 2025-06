Los alcaldes de las ciudades capitales del país mostraron su inconformidad, en medio del Congreso de Andesco, con la falta de atención que hay por parte del gobierno a la problemática de los servicios públicos y la inseguridad en cada uno de sus territorios.

Durante un panel con Erika Fontalvo, directora del periódico El Heraldo, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, mencionó que no hay un respaldo del Gobierno nacional para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía.

“No ha habido manera de sentirnos respaldados, salvo algunas excepciones, pero lo que pudiéramos esperar como parte de lo público, en un estado que tiene determinadas responsabilidades, y las responsabilidades de nosotros como alcaldes y alcaldesas, no son menores, son realmente importantes. Y sobre todo porque el ciudadano en el territorio, la primera opción que tiene para resolver un problema, para plantear una inquietud, para soñar con su transformación para bien, es con la autoridad del territorio. Y si la autoridad del territorio no es tenida en cuenta, pues el gobierno no lo va a hacer bien”, dijo.

Con respecto al tema de la energía, el mandatario recalcó que “nosotros seguimos haciendo el esfuerzo con la incertidumbre, con el aumento de las tarifas, con la inminencia de un apagón, con la angustia de que nuestros sectores industriales, turísticos, portuarios, logísticos, que son tan importantes y del ciudadano, no tienen garantía, no saben qué va a pasar, pues es más grave”.

Desde otros rincones del Caribe, el alcalde de Ciénaga, Luis Alberto Fernández, manifestó que “nosotros somos una ciudad capital, pero sin recursos, yo tengo que responder por los municipios de al lado porque mi municipio en salud sí puede prestar servicio de tercer nivel, con las clínicas privadas, y también a mis territorios hermanos les tengo que dar agua recoger la basura”.

Mientras que Johana Ximena Aranda, alcaldesa de Ibagué, expresó que: “el país se construye desde las regiones, lastimosamente, la situación para mi ciudad no es diferente a la de muchas otras capitales. Hemos sentido un gobierno ausente, un gobierno que nos ha mirado con polarización, un gobierno que no ha estado atento a las necesidades de los territorios”.