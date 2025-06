Luego de la socialización del borrador del proyecto de ley para reducir las tarifas de energía, que realizó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, este jueves en Valledupar, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, analizó las propuestas y sostuvo que algunas son “loables”, pero otras no tanto.

El congresista resaltó que, para dar una salida real a la crisis energética, es indispensable que el Gobierno pague a tiempo los subsidios, cumpla con el pago de la opción tarifaria y genere confianza en el sector. Para ello, según Meisel, solo se necesita “voluntad, trabajo y operancia”.

El senador se refirió en primer lugar a la focalización de los subsidios, propuesta que respaldó al asegurar que es una realidad que en Colombia los subsidios muchas veces llegan a quienes no los necesitan y no alcanzan a quienes realmente los requieren. Añadió además que la zonificación de un municipio no puede ser la única fuente de categorización. “En eso estamos de acuerdo: es necesario focalizarlos de otra manera”, afirmó Meisel.

Sin embargo, cuestionó la posibilidad que plantea el Gobierno de eliminar el cargo por confiabilidad, advirtiendo que esto dificultaría la llegada de nuevos generadores de energía al país. “Esa es la principal causa de las altas tarifas de energía en el Caribe: la ausencia de oferta en generación. Hay que aumentar la oferta. Eso se ha dicho de todas las formas posibles y con todas las palabras”, recalcó.

En cuanto a la propuesta de que los estratos 4, 5 y 6 cubran la opción tarifaria, Meisel le respondió al ministro Palma a través de su red social X: "Ministro, usted y yo lo sabemos: para el Atlántico, Magdalena y La Guajira, ya hemos pagado esa deuda en un gran porcentaje, creo que en un 90 %”.

Advirtió además que espera que no se pretenda volver a incluir a esta región en la ‘bolsa nacional’, porque eso significaría pagar varias veces la misma deuda. “Espero sinceramente que no se esté refiriendo a eso. Para nosotros, la opción tarifaria en estos tres departamentos ya no representa una solución relevante a nuestros problemas actuales”, enfatizó el congresista.

Por último, Meisel se refirió a la inestabilidad normativa que, según él, impide que las empresas comercializadoras puedan realizar contratos a mediano y largo plazo, como se propone en el borrador del proyecto.

“Se lo hemos dicho también en todos los tonos: el país debe generar certidumbre y condiciones claras para que las partes puedan llegar libremente a este tipo de contratos. Estos acuerdos no pueden ser forzados por el Estado".

En ese sentido, dijo que estos deben surgir de la voluntad de las partes, dentro de un marco de reglas estables y condiciones ciertas a mediano y largo plazo. “Solo así se facilitará la creación de contratos que beneficien el precio del kilovatio”, puntualizó.