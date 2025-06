El rifirrafe entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, suma un nuevo capítulo este viernes.

A través de sus redes sociales, Palma criticó el Congreso de Andesco por “no producir nada para los servicios públicos”, ante la falta de propuestas, ideas y soluciones para enfrentar la crisis que vive este sector.

“Camilo, ir a su congreso no es ninguna oportunidad. Usted no es el dueño de los servicios públicos ni del país. Estamos en una democracia. Ese congreso sin recursos de Ecopetrol o de empresas públicas, no es nada”, expuso.

También lamentó que “aún recursos públicos se destinen a esos congresos que se convierten en una tribuna de oposición política al gobierno. Están acostumbrados a que los gobiernos les rindan pleitesía”.

En la misma línea, mencionó que “nosotros estamos hablando de bajar tarifas. Ustedes de subir ganancias. Quieren leyes para asegurar ganancias. Eso es lo que les gusta”.

Y recalcó que “entiendo que les duela que hemos propuesto quitarles un cargo económico que asumen los usuarios a empresas generadoras que no lo merecen ni lo necesitan”.

Defensa de Andesco

En ese sentido, el presidente del gremio, Camilo Sánchez, salió en defensa del evento.

“A mí me da mucha tristeza que el ministro Palma haya desaprovechado el escenario más importante que tienen los servicios públicos en Colombia, que es el Congreso de Andesco. Aquí abrimos las puertas para que él venga a contar lo que él quiera contar, pero se perdió la oportunidad de ver los resultados de lo que están haciendo nuestras empresas”, dijo.

Recalcó lo anterior con la labor que han adelantado las diversas compañías y las inversiones sociales que se han hecho: “Lo que hace Celsia, EPM e ISA; no solo son discursos, sino que en cada uno de los territorios colombianos. Nosotros somos los pepitos grillos, porque nosotros tenemos que decirle al Gobierno cuándo no hace las cosas bien. Duele que nos digan que no representamos a los servicios públicos”.

Con respecto a lo dicho por Palma sobre que “el congreso sin recursos de Ecopetrol o de empresas públicas no es nada”, Sánchez recalcó que el evento es respaldado por sus resultados.

“Nosotros no pagamos sándwiches o llevamos buses. Nosotros no llevamos la gente. Aquí vienen porque quieren y además pagan para venir. Así que muchas gracias a Ecopetrol, que no es afiliado, pero es un referente para que tengamos gas y petróleo en este país”, agregó.

El líder gremial también fue enfático en que “nosotros damos resultados, pero él está ofreciendo bajar tarifas a través de una ley que no va a pasar”.

Sánchez puntualizó que en el Congreso de Andesco se están viendo los esfuerzos por el Caribe colombiano.

“Aquí estamos viendo qué pasa en La Guajira, ¿por qué no cuentan que Promigas ha hecho las inversiones más grandes en agua potable energía y gas en ese territorio? ¿Por qué no les contamos a los colombianos la importancia que tiene Colectora para poder traer esa energía al centro del país? ¿Por qué no miramos el problema más grande que tiene Colombia, la inversión?”, mencionó.

Y por último enfatizó que “cada vez que hacen anuncios mentirosos como hablar del cargo por confiabilidad o decir que van a hacer una reforma donde van a bajar las comisiones de los funcionarios, lo que estamos haciendo es un salto al vacío”.