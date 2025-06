En la tarde de este martes, de un solo zarpazo tenebroso, un importante número de barrios de Barranquilla quedó sumida en una penumbra densa e insalvable por las velas o los reflectores de emergencia que se accionaron a los pocos instantes. La oscuridad de la noche se comió por completo a la ciudad y sus habitantes tuvieron que afrontar horas de incertidumbre, pues el apagón los tomó con la guardia baja, desprevenidos totalmente.

El golpe no solo se sintió en la falta de confort a lo largo de la noche, sino en el bolsillo de muchos de los comerciantes de la ciudad, que tuvieron que cerrar sus negocios justo a la hora pico, cuando cientos de clientes llegan a comprar los bienes y servicios que estos ofertan.

Cuando por fin, sobre las 10:00 de la noche, la empresa Air-e anunció que había logrado normalizar el servicio a lo largo de la ciudad, especialmente en la localidad Norte-Centro Histórico, la zona más afectada por el incidente, las pérdidas económicas eran cuantiosas.

“La estimación preliminar que hemos hecho es que el apagón de anoche en la ciudad tuvo un impacto económico de $23 mil millones de pesos porque la parálisis fue generalizada”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, a EL HERALDO.

De acuerdo con el líder gremial, “el comercio, los servicios de todo tipo, como hoteles, restaurantes, y micros, pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad de autogeneración sufren pérdidas significativas cuando toda la ciudad se paraliza”.

Las ventas truncadas

Uno de los puntos de mayor movimiento comercial en la ciudad es la calle 72, a la altura de la carrera 46. En la galería artesanal ubicada en dicho sector laboran entre 250 y 300 personas. Debido a la falta de luz, los cerca de 100 locales comerciales ubicados a un costado del estadio Romelio Martínez tuvieron que bajar sus persianas dos horas y media antes. Así lo relató Alexis Herrera, vendedor en uno de los puestos del sitio.

“Lastimosamente para nosotros fue muy grave ese apagón, porque fue en la hora pico, la hora donde ya se refresca la tarde y es donde más afluencia público tenemos. Imagínate quedándonos sin luz en plena hora pico de la venta, para nosotros fue muy grave eso”, mencionó.

Y agregó que “perdimos dos horas y media de trabajo. Además es una época del año donde están llegando los turistas y visitantes a la ciudad, a Galería 72, que es un atractivo turístico en Barranquilla. Nos afectó muchísimo habernos quedado sin luz en el día de ayer”.

Oscuridad y caos

Pero para Alexis, tener que cerrar y acomodar su mercancía en la oscuridad solo fue una parte del problema.

“Hubo otro show, para conseguir transporte a esa hora de la noche, que nos llevara a la casa. Yo vivo en La Manga y me tocó esperar como media hora hasta que vino un amigo y me recogió y me acercó a la casa”, comentó.

Otro de los afectados fue Roberto Landero, a quien el caos en el tráfico por la falta de semáforos le dificultó moverse por la ciudad.

“Ese fue el caos que formó el apagón. Muchos negocios no abrieron, inclusive nosotros teníamos que jugar un partido de noche en una cancha sintética, no pudimos jugar. Entonces causó un gran caos en la ciudad, no solamente los trancones en la vía, ya que ni los semáforos servían”, recordó.

Otro de los barranquilleros de a pie que le pidieron una explicación clara a Air-e de la emergencia fue Fernando Reales, quien trabaja en un autolavado y quien a esa hora retornaba a su morada con la ilusión de poder descansar tras su jornada de trabajo.

“El apagón no estaba previsto, ellos no informaron que iba a haber un racionamiento ni nada. Tiene que haber una notificación, de que va a haber un racionamiento de tal hora a tal hora, porque el sector comercial es el que sufre, y sobre todo, el pueblo. Hay productos que guardan en la nevera y de pronto eso, si dura mucho tiempo, se puede dañar”, cerró.

Gremios piden información

Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, tomó la vocería por el gremio de los comerciantes de la ciudad, y exigió –de manera enérgica– respuestas a Air-e y demás entidades relacionadas sobre la situación presentada en la capital del Atlántico.

“Desde la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, le hemos solicitado a Air-e, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a XM y al Ministerio de Minas y Energía, la información oficial sobre las causas del apagón y más allá de ello, sobre los planes de contingencia que han activado o pueden activar para evitar que se repitan”.

Añadió que “en cualquier caso, el apagón del martes es una muestra de lo que podríamos sufrir dada la iliquidez de Air-e Intervenida y la demora de la Superservicios en conseguir los dineros para capitalizarla y pagar las deudas que tiene con generadores, transmisores y otros proveedores de la cadena del sistema”.