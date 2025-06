El foro de salud de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) culminó, en la tarde de este miércoles, su primera jornada de actividades en la ciudad de Cartagena.

En este espacio, Bruce Mac Master, presidente del gremio, abordó las problemáticas que atraviesa la salud actual del país y las posibles alternativas para el futuro.

En primer lugar, el líder gremial manifestó que uno de los objetivos del foro es que los pacientes y profesionales de la salud puedan decidir cómo actuar de cara al 2026.

“Tenemos que pensar cómo podemos recuperar el sistema que teníamos, y qué tanto tenemos que ajustar, digamos, dado el daño que ya se ha producido. Queremos tener quizás las mentes más conocedoras y más expertas en la Nación para que justamente nos permita construir ese taller y nos permita construir esa nueva realidad que tenemos que afrontar todos”, dijo.

De esta manera, puso de presente que hay varios factores como las intervenciones a las EPS que han traído más problemas que soluciones al sistema de salud.

“Hay mucha intervención a las EPS que no le ha favorecido en nada a los colombianos y lo preocupante es que el 58 % de los colombianos en este momento están afiliados a una EPS estatal o intervenida, es decir, su salud depende del Estado colombiano, y por eso ha crecido las quejas y reclamos, el déficit del sistema y la siniestralidad”, comentó.

Mac Master mencionó que hay que estabilizar el sistema desde las fallas que tiene en su aspecto financiero: “Nosotros tenemos que asegurarnos dónde están las fallas. Vimos cómo ha crecido la cartera del sistema, cómo en algunos casos la cartera se ha multiplicado por 40 veces. La cartera vencida se ha duplicado y la cartera castigada ha significado en muchísimos de los casos cerca del 75 % de la cartera vigente”.

Y recalcó que “el Gobierno no está pagando las cosas a pesar de que la Corte Constitucional le ha dado órdenes explícitas de que pague los presupuestos máximos o de que incremente el nivel de la UPC”.

Con respecto a lo anterior, el líder del gremio de los empresarios criticó el papel del Ministerio de Salud en el manejo del sistema del país.

“Desde que el nuevo ministro está en su puesto no se puede establecer un diálogo formal, es muy complejo hablar con alguien que no está dispuesto a hablar contigo desde un principio. De hecho, han convocado mesas de trabajo con los actores de salud y no nos han invitado ni a otros referentes que tienen grandes hospitales o reúnen gran cantidad de profesionales”, indicó.

Puso de presente que: “le hicimos un llamado a la Procuraduría y a las altas cortes para que ponga un ojo en las acciones que se están tomando desde el Gobierno nacional para el sistema de salud”.

Sumado a esto, el foro abordó otras temáticas como la operación actual del sistema, la investigación clínica, entre otros

Algunos conferencistas que participaron en el evento fueron Alma Solano, exsecretaria de Salud del Atlántico; Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, y Diana Cárdenas, ex viceministra de Protección Social.