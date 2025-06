La atención del sector energético vuelve a centrarse en la situación financiera y administrativa de la empresa Air-e ante el nombramiento de Nelson Vásquez Torres como agente interventor, siendo el cuarto desde la implementación de esta medida en septiembre del año anterior.

Esta designación –que estuvo antecedida por Carlos Diago, Edwin Palma y Diana Bustamante– ha avivado la preocupación entre los gremios, teniendo en cuenta que la crisis que atraviesa la compañía pone en jaque a todo el sistema energético del país.

Así lo evidenció Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quien cuestionó la hoja de ruta implementada por el Ejecutivo para garantizar el suministro de energía a los habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“Van cuatro agentes interventores y eso demuestra que no sirve la fórmula. No vamos a llegar a nada, porque no hay continuidad en los procesos para poder avanzar de manera efectiva”, aseguró el también presidente del Consejo Gremial.

Sánchez fue enfático al sostener que la situación más grave corresponde a que la “falta de criterio técnico” pone en riesgo al sistema eléctrico en general.

“Air-e es el problema más crítico que tiene el sistema energético colombiano. Y si no actuamos con criterios técnicos en este momento, vamos a quedar sin energía en el 28 % de la demanda del país”, explicó.

Recalcó que otro aspecto que incide en la crisis corresponde a la deuda pre-toma, que corresponde a $500 mil millones, así como las crecientes deudas durante el proceso de intervención: “En solo nueve meses, la deuda se ha incrementado en un billón de pesos. Eso hace que el proceso sea inviable hacia el futuro. Por eso nos preocupa tanto”.

A su turno, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expuso que las deudas de Air-e se convierten en afectaciones para la cadena de suministro y la capacidad de las generadoras térmicas para cubrir los gastos relacionados con la generación de energía.

“El riesgo más alto es que Air-e no logre cumplir con sus compromisos con el mercado, lo que se reflejaría en un aumento creciente de las deudas y en consecuencia una afectación mayor a la cadena de pagos”, dijo.

Por eso indicó que el nuevo agente interventor tiene la tarea de adoptar medidas de fondo, que sean estructuradas y sostenibles, para garantizar el pago a los agentes afectados: “Se debe restaurar la confianza en el sistema y proteger la seguridad energética del país”.

Asimismo, manifestó la disposición del gremio pra seguir trabajando con el Gobierno nacional “en acuerdos que permitan una salida no solo en el corto plazo, sino que sea una solución de largo aliento”.

Otras voces

Para el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, este tipo de decisiones no le hacen bien a la empresa y en especial cuando está atravesando por su mayor crisis.

Con ello, precisó Acosta, se está exponiendo a los cerca de 2.5 millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira a un riesgo que atenta contra la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio de energía.

“Air-e se quedó sin aire y, por tanto, lo que requiere de parte de la Superintendencia es inyectarle los recursos que necesita para superar las causas de la intervención —iliquidez, insolvencia y dificultades de flujo de caja—. Un vehículo que se apaga por falta de combustible no lo prende ni lo pone en marcha el mejor conductor”, expresó.

Por su parte, César Uparela, directivo de Acopi, confesó que recibe la noticia con “muchísima preocupación”.

“La experiencia nos enseña que cuando no hay continuidad administrativa en una entidad —sea pública o privada— los resultados suelen ser un caos”, dijo.

Asimismo, cuestionó que nombren a personas sin experiencia en el sector: “Vienen a improvisar su gestión y a ganarse un buen sueldo, sin importarles el servicio que se presta a la comunidad de tres departamentos de la región Caribe”.

A su turno, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, señaló que tiene mucha expectativa por el nuevo agente interventor en menos de un año.

Criticó que los motivos por los cuales el Gobierno nacional intervino la empresa no han sido solucionados.

“La intervención del gobierno del presidente Petro no le ha brindado ningún respaldo económico a la empresa Air-e que atiende más de 2.5 millones de usuarios”, cerró.

Procuraduría mantiene vigilancia especial a la intervención de Air-e

El ente de control mantiene una vigilancia especial al proceso de intervención de la empresa Air-e, así como a la situación actual del sector energético. De acuerdo con el Ministerio Público, se requiere que se implementen medidas que permitan los pagos a tiempo por los conceptos de subsidios de energía y gas.

Al tiempo, destacó que el Ejecutivo realizó pagos por el orden de los $2.5 billones por este concepto, “lo que representa un avance significativo para la estabilidad financiera del sector y garantiza la continuidad en la prestación de estos servicios esenciales”.

En el mismo sentido, el Ministerio Público recalcó la importancia de que el proceso de pago se refuerce con medidas de transparencia frente a los saldos adeudados y las etapas asociadas, implementando un tablero de control que le permita a la ciudadanía tener información en tiempo real.

Finalmente, solicitó a los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público evitar que esta situación se repita este año; además, anunció la posibilidad de iniciar procesos disciplinarios en relación con los temas de la deuda pública.

Perfil del nuevo interventor

Nelson Javier Vásquez es administrador público, especialista en Gerencia Financiera, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos y candidato a Doctor en Ciencias Ambientales.

Se ha desempeñado como jefe de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, secretario general del Ministerio de Minas y subsecretario de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá, entre otros.

Por otro lado, desde la Superservicios se anunció una solución para la empresa que contempla mejoramiento tecnológico, el avance de las comunidades energéticas, así como su capacitación y transformación cultural.