La situación de la empresa Air-e sigue siendo crítica. El nombramiento de Nelson Vásquez como nuevo agente interventor ha arreciado las críticas contra el Gobierno ante la falta de un plan claro para solventar la crisis financiera que pone en riesgo el abastecimiento de energía a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), expresó su preocupación debido a las improvisaciones que han rodeado este proceso.

“Van cuatro agentes interventores y eso demuestra que no sirve la fórmula. No vamos a llegar a nada, porque no hay continuidad en los procesos para poder avanzar de manera efectiva”, aseguró el también presidente del Consejo Gremial.

Sánchez fue enfático al sostener que la situación más grave corresponde a que la “falta de criterio técnico” pone en riesgo al sistema eléctrico en todo el país.

“Air-e es el problema más crítico que tiene el sistema energético colombiano. Y si no actuamos con criterios técnicos en este momento, vamos a quedar sin energía en el 28 % de la demanda del país”, explicó.

Recalcó que otro aspecto que incide en la crisis corresponde a la deuda pre-toma, que corresponde a $500 mil millones, así como las crecientes deudas durante el proceso de intervención: “En solo nueve meses, la deuda se ha incrementado en un billón de pesos. Eso hace que el proceso sea inviable hacia el futuro. Por eso nos preocupa tanto”.

También agregó que “a veces parezco el defensor de oficio de la Creg —aunque algunos creen que soy el enemigo a vencer— lo he dicho claramente: necesitamos tener seis miembros con periodo fijo, que puedan tomar decisiones técnicas sin ser removidos por presiones políticas”.

Y lo subrayó al decir que “deben funcionar como el Banco de la República, pero en el ámbito energético. No están para bajar tarifas de forma populista, sino para tomar decisiones técnicas que, en últimas, beneficien a los usuarios del sistema”.