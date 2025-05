La falta de iluminación en gran parte del nuevo puente Pumarejo, que comunica a Barranquilla con el departamento de Magdalena, ha generado preocupación entre los habitantes del sector y conductores, quienes denunciaron que el sistema de iluminación permanece apagado desde hace varios meses, generando un ambiente de inseguridad al transitar por la estructura.

Según Andrés Villarreal, residente de la zona, la falta de luminarias se extiende desde la mitad del puente hacia el lado del Magdalena, mientras que el tramo que conduce a Barranquilla sí cuenta con iluminación.

“La gente ya no sale a trotar por aquí. Hay calles aledañas que también están oscuras porque las luces del puente les iluminaba y eso incrementa la inseguridad”, afirmó el ciudadano.

Afirmó, además, que durante este tiempo no se ha visto presencia ni acciones por parte de ninguna autoridad competente: “No se escucha nada, no hay solución, la estructura está completamente abandonada. No se debe a robo de luminarias como ocurrió en el pasado porque ahora el puente tiene vigilancia privada y eso demuestra la falta de compromiso”.

También denunció que la confusión sobre quién tiene la responsabilidad directa ha obstaculizado cualquier intento de solución efectiva.

“Lo que pedimos es que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto antes de que ocurra una tragedia. No podemos seguir esperando a que haya un accidente para que se actúe”, indicó.

A su turno, Julio Ariza, conductor de un vehículo de carga pesada, sostuvo que la falta de iluminación pone en riesgo la la seguridad del sector y que en varias ocasiones ha estado a punto de ser víctima de robos.

“Yo viajo constantemente hacía Santa Marta y se me ha presentado casos de que se atraviesan en la carretera de noche a tirar piedras a los carros para hacernos parar y robarnos”, dijo.

Criticó, además, la falta de presencia policial, tanto de día como de noche por lo que extiende el llamado a las autoridades competentes a hacer presencia en la vía y velar por la seguridad de todos los usuarios que diariamente transitan por esta estructura.

Mientras que el transeúnte Edwin Viloria sostuvo que aunque no se han reportado accidentes graves, la oscuridad ha propiciado robos en la zona y la presencia policial es escasa. Además, mencionó que la falta de iluminación puede representar un peligro para quienes conducen por ser un puente por el que deben de transitar todo tipo de vehículos y actores viales.

Según los denunciantes, el nuevo puente Pumarejo, una de las estructuras más emblemáticas del país, se encuentra sumido en el olvido, afectando directamente a los ciudadanos que lo usan a diario. Frente a este panorama, la comunidad espera respuestas claras y acciones prontas.

Cabe destacar que el equipo periodístico de EL HERALDO consultó al Ministerio de Transporte para conocer las posibles causas de la situación y a qué autoridad le corresponde la responsabilidad del caso; sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.