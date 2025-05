Superintendencia Nacional de Salud se viene tomando diferentes municipios del Atlántico, en la realización de unas agendas de trabajo que tienen el fin entrar a mediar entre los usuarios y las EPS, y así facilitar soluciones a los pacientes que sientan vulnerados su derecho a la salud.

Uno de los usuarios que se acercó al sitio fue Iván García Acuña, quien por una afección dermatología necesita de un medicamento que no le ha facilitado su EPS.

“La Súper Salud me mandó una invitación por correo para esta jornada que trajera la fórmula que me iban a solucionar todos los inconvenientes que he tenido. Yo tengo muchos problemas inconvenientes, sobre todo los medicamentos que son entregados por tutela”, apuntó.

Sin embargo, la queja reiterada es que muchas EPS, a pesar de ello, siguen sin cumplir.

Según Eduardo Germán Vélez Vaquero, director Regional Norte de la Superintendencia Nacional de Salud, la idea es poder brindar un asesoramiento rápido y efectivo a los usuarios.

“Estamos realizando una agenda durante tres días aquí en el departamento del Atlántico, específicamente en los municipios del Luruaco, Soledad y Barranquilla. Son jornadas de atención al usuario, en donde es una manera de que la Superintendencia se acerque a los ciudadanos, y tratar de servir de mediadores para resolverle cualquier problemática en salud. Tenemos que velar por el acceso y el derecho fundamental a la salud, que es nuestra misión principal”, detalló.

En ese sentido, señaló cuales son los temas en donde más le prestan atención a los usuarios del sistema de salud, al tiempo que convocó para mañana jueves a las mesas de atención en los municipios de Luruaco y Soledad, desde las 2:00 de la tarde, en el colegio y Alcaldía de los respectivos municipios.

“Resolvemos temas como gestión de medicamentos, asignación de citas lo más oportunamente posible, remisiones a otras especialidades, a otras instituciones de salud. Entonces, con estas jornadas o mesas de atención al ciudadano, buscamos eso, atender de manera personalizada. En conclusión, nuestra misión principal es garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los usuarios. Hoy estamos en Barranquilla, mañana volvemos a estar en el municipio de Luruaco y Soledad”, cerró.