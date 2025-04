Consolidar la consulta popular como un “ejercicio de emancipación” del pueblo colombiano. Este fue uno de los mensajes que dejó el presidente Gustavo Petro en medio de su intervención en el acto de instalación de los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí, que se adelanta este jueves en la plaza principal del municipio de Soledad.

“Yo soy uno de eso emancipadores que hay, de cuerpos, de almas y de sueños. Me pueden insultar lo que quieran, pero no podrán quitar lo que soy, y por eso propuse esta consulta, porque yo lucho para que nadie sea esclavo en Colombia”, aseguró el jefe de Estado.

Resaltó que la consulta popular no se hace con ningún objetivo de reelección, siendo enfático en que “el día que yo vuelva a la Presidencia es porque el pueblo hizo una verdadera revolución”.

El mandatario de los colombianos recalcó que, en el pasado, pudo comprobar de primera mano que desde el Congreso no se pueda aprobar ninguna ley a favor del pueblo.

“Yo estuve 20 años allí en el Congreso y sé de eso, y me fue bien, hice buenos debates, nunca pude aprobar ninguna ley porque solo aprobaban las leyes del capital y la codicia y no las leyes del pueblo. Le llaman hipocresía y doble moral, típica de algunas regiones de sus clases ricas”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el próximo primero de mayo sacará la espada de Bolívar para “seguir gobernando a Colombia”, lo que se sumará a las diversas manifestaciones en las ciudades y municipios del Atlántico para comunicar los objetivos de la consulta popular.

“Yo soy como Bolívar, no me gusta el poder, no soy ingenuo a gobernar, pero el primer hecho del Gobierno que viene es la consulta popular”, aseveró.

El presidente también mandó un mensaje hacia el Congreso para señalar que solo tienen dos opciones: “La consulta no se puede detener. O apoyan las reformas o el pueblo los va a echar de sus puestos. Esto no es una amenaza, es una invitación a que los senadores contesten con política, porque el pueblo votará por el pueblo y no por ellos”.