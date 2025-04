Por motivo de celebración de la Semana Mayor, la Alcaldía de Baranoa implementó una serie de medidas transitorias de orden público para los días en los que se desarrollarán las actividades religiosas, las cuales requieren la movilización de cientos de personas en las vías del municipio.

Le puede interesar: Alcaldía de Galapa y Minvivienda adoptan plan de trabajo para la titulación de predios

De esta forma, mediante el Decreto No. 071 del 11 de abril de 2025, establecieron la Ley Seca a partir del Jueves Santo desde las 6:00 a.m. hasta el sábado 19 de abril a las 6:00 a.m. Esta medida aplica en el municipio de Baranoa y en los corregimientos de Pital de Megua, Sibarco y Campeche.

Por ende, la administración comunicó que queda prohibido expendio y consumo de bebidas alcohólicas en dicho periodo. Adicionalmente, anunció que (desde el 13 al 19 de abril) prohibirán el funcionamiento de pick ups, turbos y equipos de sonido en los alrededores de las iglesias y templos religiosos.

“Estas acciones buscan garantizar el derecho fundamental a la libertad de culto, así como la seguridad e integridad de los participantes en esta festividad religiosa”, se lee en el comunicado.

Además: Refuerzan controles para prevenir tráfico ilegal de fauna y flora durante Semana Santa

El alcalde municipal, Edinson Palma, dijo que esta época sagrada de la Semana Santa, invita a la reflexión, la paz y la unidad familiar.

“Desde la Alcaldía hemos implementado medidas especiales de orden público en el marco de la estrategia “Vive Tu Fe, #SemanaSantaSegura”, como la Ley Seca y la regulación del tráfico vehicular, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos durante las actividades religiosas. Le hago un llamado a todos para que respetemos estas disposiciones y promovamos un ambiente de armonía, donde se priorice el respeto por nuestras tradiciones y por el prójimo. Que esta Semana Santa sea una oportunidad para reforzar nuestros lazos comunitarios y para vivir en paz”, expresó el mandatario.

Circulación y parqueo vehicular

Por otro lado, durante la celebración de los actos religiosos de esta Semana Mayor, también se prohíbe la circulación y el parqueo de cualquier tipo de vehículo automotor en los alrededores de las parroquias Santa Ana, Santa Lucía y Santa Elena en horarios específicos que se compartirán a través de los canales institucionales.

Se exceptúan de esta medida los vehículos del sector de la salud, organismos de seguridad y atención de emergencias, así como aquellos del Estado que sean indispensables para la atención de emergencias.

Lea también: Desde este lunes ruedan los nuevos 25 buses de Transmetro en Barranquilla y su área metropolitana

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este Decreto conllevará sanciones de acuerdo con lo previsto en la Ley 1801 de 2016 y en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, que serán impuestas por las autoridades competentes.

El presente Decreto firmado por el alcalde de Baranoa, Edinson Palma Jiménez, rige a partir de su expedición y publicación.