Debido a los registros recientes de brotes de enfermedades endémicas en el país, las autoridades sanitarias en los municipios del Atlántico han adoptado una serie de alertas preventivas.

En el municipio de Soledad, la Secretaría de Salud adoptó una “alerta preventiva” ante enfermedades como la fiebre amarilla, la tos ferina y el sarampión.

Edison Barrera, secretario municipal de Salud, indicó que esta alerta busca instar a la población para que tome acciones preventivas ante estas enfermedades, tales como asistir a los centros asistenciales y mantener su esquema de vacunación al día.

Indicó que en el municipio no se han tenido registros de casos de fiebre amarilla ni de sarampión, pero que en lo corrido del año se reportó una menor de edad con tos ferina.

“Es una alerta preventiva por la presencia de estas enfermedades en algunos departamentos del interior y en países aledaños. En el Tolima se han presentado más de 44 casos de fiebre amarilla, enfermedad que también se encuentran presente en Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil”, dijo el funcionario.

Mencionó, además, que “el sarampión también se encuentra circulando en Estados Unidos, Ecuador, Brasil y Venezuela; entre tanto, la tos ferina está transitando autónomamente en la costa Atlántica”.

El funcionario informó que, por lo general, estas tres enfermedades no son mortales, pero sí pueden causar muchos malestares físicos.

En ese sentido, Barrera expuso que las alarmas están prendidas debido a la cercanía de la Semana Santa, temporada en la que se espera una nutrida afluencia de visitantes. Según las proyecciones, alrededor de 100 mil personas transitan a diario por el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la Terminal de Transporte; se espera que la cifra se duplique, lo que incrementa el nivel de contagio.

Panorama nacional

El Instituto Nacional de Salud, en su boletín epidemiológico número 12, reportó una actualización del brote de fiebre amarilla en la zona rural del departamento del Tolima. Indicó que hasta la fecha se han confirmado 44 casos: 43 por laboratorio y uno por nexo epidemiológico, siendo el último caso reportado el 18 de marzo de 2025.

Del total de casos, 36 corresponden a hombres con edades entre 13 y 80 años, y ocho a mujeres entre 11 y 89 años. Se han registrado 19 fallecimientos, lo que representa una letalidad preliminar del 43,18 %.

En el departamento del Atlántico, de acuerdo con la entidad, no se han presentado casos de fiebre amarilla en lo corrido del año.

Por su parte, en los municipios se han contabilizado 3 casos de tos ferina, así como 7 en Barranquilla. En cuando al sarampión, dos personas padecieron este virus en el departamento, mientras que en el Distrito asciende a tres.

Desde la Gobernación del Atlántico se informó a EL HERALDO que la alerta que se encuentra vigente por fiebre amarilla es del orden nacional y tiene relación con las bajas coberturas de vacunación que hay en todo el continente.

Asimismo, manifestó que el departamento no es una zona endémica: “Sí ha habido casos de fiebre amarilla en Colombia, pero Atlántico no es zona endémica ya que el mosquito Aedes Albopictus no se cría aquí”, expuso.

Y añadió: “Puede haber casos importados de personas que viajan a zonas de riesgo, pero eso no quiere decir que vayan a contagiárselo a los demás”.