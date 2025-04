Durante los primeros días de este mes, la Alcaldía de Cartagena culminó los procesos de desmonte de peajes dentro del Distrito, cuya acción tiene el propósito principal de mejorar la movilidad y optimizar la calidad de vida de las familias residentes.

Le puede interesar: Entregarán Permisos de Protección Temporal a migrantes venezolanos en Barranquilla

Las casetas demolidas fueron las de ‘Mamonal’ y ‘Corralito’. De esta forma, las vías quedaron despejadas para que, tanto locales como visitantes, circulen sin temores de restricciones económicas en el futuro.

“Este desmonte no solo es una victoria en movilidad y justicia para los cartageneros, sino una acción responsable. Las condiciones de estas casetas representaban un peligro latente. No podíamos permitir que siguieran en pie. Mientras este gobierno esté en La Aduana, no habrá más peajes en Cartagena y eso está firmado en mármol”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

Además: Subsidios de energía deben llegar a los usuarios que realmente lo necesitan: contralor General

Según la administración, la razón de desmontaje fue porque estas estructuras, en los últimos meses, llegaron a un estado de deterioro crítico, con cubiertas dañadas y desprendimientos que ponían en riesgo la seguridad de quienes transitaban por la vía.

Asimismo, destacaron que este proceso comenzó en 2024 con el retiro de los peajes a la altura de los barrios Ceballos y Manga, y finalizó este jueves con el desmonte definitivo de los dos que seguían en pie: Mamonal y Corralito. Todo estos fueron trabajos realizados a través de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y bajo el liderazgo del ingeniero Wílmer Iriarte Restrepo.

Lea también: Alerta preventiva por fiebre amarilla, tos ferina y sarampión