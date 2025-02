Tras los bloqueos que se presentaron por varias horas de este miércoles en la vía Cordialidad, a la altura de Baranoa, los miembros del Comité No más Peaje llegaron a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para levantar las protestas.

Según Octavio de la Hoz, uno de los líderes del Comité No más Peaje de Baranoa, se dio un “ultimátum” de 10 días para que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estudie las posibilidades de una tarifa diferencial en la caseta.

“Hace 15 días fracasaron las mesas de trabajo con la ANI, porque nos quieren poner una tarifa diferencial de $2.600, pero nosotros queremos coste cero o lo más cercano, así que en esta nueva reunión que se dio tras los bloqueos en la vía conseguimos que a través de la concesión se revisen nuestras inconformidades con la entidad”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que el nuevo presidente de la ANI tiene que definir la situación actual en el peaje del municipio.

“La vía ha estado en mal estado desde hace mucho, este es un peaje que no hace nada por nosotros, pero además también afecta a los municipios circundantes porque nadie quiere pagar tanto para no ver un progreso en su territorio. No queremos soportar este peaje por otros 3 años más como lo establece el contrato de la concesión”, añadió.

El líder comunal aclaró que hay una fecha de reunión tentativa, correspondiente al jueves 27 de febrero en el municipio de Puerto Colombia.

“No tenemos certeza de que el nuevo presidente se reúna con nosotros este día, así que lo esperamos en Baranoa en 10 días con respuesta a nuestras solicitudes. En caso contrario, se tomarán nuevamente vías de hecho”, agregó.

Entre los requerimientos que hacen los miembros del Comité No más Peaje se encuentra que para la próxima reunión asistan más de 3 miembros de la organización y que la Alcaldía Municipal haga presencia.

Motivos de inconformismo

Gabriel Solano, del Comité de Sabanalarga, indicó que el desarrollo económico del Atlántico se ve truncado por el peaje.

“La gente quiere venir a consumir productos acá y llevarlos a Barranquilla, pero les sale muy caro pagar un peaje para hacer eso, no da ganancia, al final pierden los campesinos su producción y todo el departamento”, señaló.

Seguidamente, Frank Figueroa, habitante del municipio, mencionó que el turismo también se está viendo afectado por la caseta de cobro: “Para que las personas puedan acceder a todos los atractivos turísticos que tenemos tienen que pagar un peaje, entonces muchos se abstienen de venir para ahorrarse el pago y por eso cada vez perdemos más visitantes”.