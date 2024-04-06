Varias han sido las inconformidades que han elevado las personas que a diario tienen utilizar el corredor de la carrera 51B, el cual conecta a Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia.

Estudiantes, trabajadores de la zona y conductores señalaron que los trabajos que se ejecutan en el marco del proyecto de la Gran Vía, que contempla la ampliación de esta carretera y que está a cargo de la Gobernación del Atlántico, presentan atrasos en su desarrollo y, al tiempo manifestaron, problemas de movilidad a causa de esta situación.

(Habrá mantenimiento eléctrico en sectores de Soledad este sábado)

Bernardo Martínez Mulford, comerciante en el sector del Corredor Universitario, precisó que si bien se ha visto personal trabajando, la obra –sostuvo– se ve bastante atrasada. Además que el tráfico se pone denso y la circulación lenta.

(¿Por qué el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar?)

'Se forman muchos trancones y el tráfico se pone pesado en horas pico. La gente debe esperar mucho tiempo para subirse al transporte público y se aumenta la congestión vehicular. Es importante que se agilice la obra antes que llegue la temporada de lluvias, porque se pondrá peor la movilidad y los trabajos', manifestó Martínez.

A su turno, Oscar Sandoval, quien también trabaja por la zona desde hace unos 15 años, criticó el lento avance de la obra y los tiempos de ejecución.

(Buscar una pelota de tenis le costó la vida a barranquillero en Polonia)

'La obra está bastante atrasada y vemos que hay mucho trancón de los buses, todos los días a cualquier hora, especialmente en la mañana tipo 6:00 de la mañana y 2:00 de la tarde. He visto trabajar al personal, pero solo en algunas zonas y no en todas', contó.

Sandoval pidió a la administración departamental agilizar los trabajos y resolver los problemas de movilidad que se vienen presentando por cuanta de los cierres de los tramos.

(Condenado por asesinato de alcalde sucreño se salva de atentado en B/quilla)

'La Gobernación debe ponerse las pilas con esta obra de gran importancia para toda la comunidad, que traten de agilizar los trabajos que se ven atrasados y se pueda por fin resolver el problema de movilidad por esta zona del corredor universitario', dijo.

Ailyn Lara, estudiante de inglés, señaló que movilizarse por el corredor se ha convertido en un 'caos'. Indicó que esta situación desencadena mayores gastos para el transporte y otros servicios debido a que lo conductores, en su mayoría, se niegan a pasar por todo ese 'traumatismo' vial.

(Con bloqueo en calle 30, conductores exigen entrega de tarjetas de operación)

'De manera constante debo movilizarme por la zona debido a mis estudios y siempre es difícil la movilidad por los trancones que se forman en la vía por cuenta de las obras que se realizan de ampliación. Cada vez es más difícil movilizarse ya sea en carro particular o transporte público. Esto también ha desencadenado altos costos en varios servicios como el transporte y domicilios, ya que nadie quiere meterse por la zona debido al largo tiempo que deben pasar en la vía por el tráfico', contó.

(El humorista ‘Carroloco’ fue señalado de ser testaferro del Clan del Golfo)

Y agregó que 'me parece el colmo que las obras estén atrasadas porque es algo que lleva mucho tiempo ejecutándose y nada que se entrega alguna de sus fases. Es necesario que la administración departamental, a cargo de este proyecto, se pongan las pilas para que las obras sean finalizadas y no cause más daño a los estudiantes y comunidad en general que debe usar estas vías para sus labores diarias'.

Avances de la obra

El secretario de Infraestructura del Atlántico, Azael Charris, explicó que el proyecto de la Gran Vía está –para su ejecución– dividido en dos unidades funcionales, donde la primera consta de 1.2 kilómetros y la segunda de 2.3 kilómetros, para sumar un total de 3.5 km aproximadamente.

(Protección a Soledad y el Departamento del Atlántico: Amézquita)

Sostuvo que la primera fase está a cargo del Consorcio Vial Barranquilla con la interventoría del Instituto Nacional de Vías (Invías) y en el caso de la UF2 el ejecutor es Edubar.

(Compensar pide a la Supersalud el retiro y liquidación de su EPS)

'Para la Unidad Funcional 1, el avance de ejecución de las obras está exactamente en un 70 % y deben entregarse a más tardar a finales del mes de julio de 2024 y la Unidad Funcional 2 tiene un avance del 34 % y debe entregarse aproximadamente a finales de este año, entre el mes de octubre y diciembre', dijo.

El funcionario manifestó que en la UF1 el avance programado está en el orden 68 % y actualmente ha sido superado en lo físico al completar el 70 % ejecutado. 'Ese tramo no tiene ningún problema, este momento se están adelantando las obras correspondientes al deprimido que queda al frente de la Universidad del Norte y que va a permitir, por lo menos mejorar, la movilidad hasta las dunas', anotó.

(Estos son los 18 jugadores con los que Junior enfrentará al América de Cali)

Sobre la UF 2 mencionó que las obras sí presentan un poco de rezago en su ejecución debido a unas dificultades que se han tenido con relación a la gestión predial.

'Ha habido algunos predios en los cuales se tuvo algún tipo de dificultad, pero esas dificultades se están saneando hasta el momento y pienso que de ahora en adelante, no va a haber ningún tipo de problemas con respecto a la parte predial', argumentó.

(Ojo: hay empleos remotos que requieren de personal lo antes posible)

Los predios para la unidad funcional uno son 34 y para la unidad funcional dos son 65. En el primero –dijo– que hay tres de los predios que en este momento se le están haciendo el acopio de la información para presentar oferta a los propietarios y en el segundo, hay cuatro predios sobre los cuales se mantiene una conversación para la compra y quede saneado el tema.

(¿Cuánto dinero ganó Junior por ganarle al Botafogo por Copa Libertadores?)