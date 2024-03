El deprimido de la Gran Vía: un ‘edificio’ de ocho pisos bajo tierra

El proyecto de la Gran Vía contempla la construcción de dos deprimidos para conectar toda la zona del corredor universitario y solucionar los problemas de movilidad entre Barranquilla y Puerto Colombia, como es su objetivo. El primero de ellos hace parte de la Unidad Funcional 1 y se construye frente a la Universidad del Norte con un avance del 70 %, de acuerdo con el cronograma planteado.

Sin duda lo más llamativo y el mayor de los retos de esta obra ha sido la construcción de este deprimido, para lo que se ha requerido emplear labores de alta ingeniería desde hace un año aproximadamente.

Por primera vez se conocen imágenes del deprimido o desnivel de este proyecto de conexión vial. EL HERALDO llegó al corazón de la obra, para conocer detalles de lo que está haciendo la firma contratista en este punto.

El desnivel tiene una longitud de 360 metros, con una altura máxima de los muros aproximadamente de 9 metros.

El ingeniero residente de la obra, Javier Coronado, explicó que para la construcción de este desnivel fue necesario realizar una excavación equivalente a un edificio de ocho pisos, para lo cual se retiraron más de 45 mil metros cúbicos de material.

En este momento, se trabaja en la pavimentación de la doble calzada con dos carriles cada uno en el deprimido.

Al tiempo se avanza en la construcción de los puentes 1 y 2, ubicados en la parte alta del desnivel. Estos dos puentes formarán una glorieta que quedará en el aire y que permitirá el flujo vehicular y el paso peatonal, detalló.

En cuanto al sistema de drenaje, la firma constructora optó por el sistema de gravedad y no de bombeo. Coronado dijo que se pensó y se diseñó de esa manera, para evitar que se inunde el deprimido en tiempo de lluvia, como se ha visto que ha pasado en otras obras.

“El agua que llegue aquí de las dos calzadas es captada y se lleva a través de un tubo de 36 pulgadas subterráneo. Aquí no va a haber problemas como en otros sistemas que lo hicieron por bombeo. Nosotros todo lo manejamos por gravedad, es decir, no vamos a tener problemas de inundación, de que se me fue la luz y la bomba no me trabajó”.

Tal como lo exige la norma, la altura mínima o gálibo del deprimido es de 5 metros; no obstante, por normatividad del departamento, no podrán transitar vehículos tipo camiones de más de tres ejes.

El ingeniero Óscar Barreto, director de la obra, asegura que el proyecto avanza a buen ritmo y se encuentra dentro de los tiempos establecidos.

En su concepto, la novedad de esta obra es el deprimido, porque se necesitó construir pilotes de gran tamaño tipo caisson (de amplio diámetro), para soportar la carga de la “superestructura del deprimido y de los puentes”.