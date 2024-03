“San Andrés necesita un trato diferencial en los costos”: Elizabeth Jay-Pang

“San Andrés es el departamento más distante de Colombia y allá todas las cosas son 6 veces más caras que en todo el país y la energía no es la excepción y los subsidios en este materia no se sienten, no hay alivio. Allá no sabemos si comer o pagar el recibo, y la solución la necesitamos ya”.

Finalmente, la congresista Jay-Pang enfatiza en que el Archipiélago pese a lo distante en proximidad también es Caribe y requiere de un trato especial por sus condiciones diferenciales.