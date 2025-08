¿Y si el reguetón se une con el K-Pop? Eso es lo que promete el colombiano J Balvin quien participará en el nuevo reality de batallas musicales de Apple TV+, enfocado en este género musical.

La plataforma estrenó el tráiler de la esperadísima serie de ocho episodios de batallas musicales ‘KPopped’, protagonizada por PSY, el artista internacional que impulsó el K-pop con su éxito mundial “Gangnam Style,” y la superestrella tres veces ganadora del Grammy y productora ejecutiva Megan Thee Stallion.

De la mano de los productores ejecutivos Lionel Richie y Miky Lee, el programa reúne a algunos de los nombres más importantes de la música occidental y a los ídolos del K-pop más importantes en reinterpretaciones inesperadas y vibrantes de éxitos icónicos.

Todos los episodios de ‘KPopped’ se estrenarán globalmente el viernes 29 de agosto en Apple TV+.

Presentado por el actor y comediante Soojeong Son (“Servant,” “El día después”), cada episodio muestra a los líderes de las listas occidentales uniéndose a célebres grupos de K-pop para reinventar una de sus canciones más populares, culminando en audaces actuaciones colaborativas.

Con poco tiempo para ensayar, estos compañeros que rompen con el estilo ofrecen electrizantes interpretaciones para un público en vivo en Seúl, que vota por la actuación “K-pop” más destacada de la noche. Tras determinar al ganador de la batalla de canciones, los ídolos del K-pop cierran el episodio con una emocionante actuación.

Los artistas destacados incluyen: Estrellas K-pop: Billlie, ITZY, Kep1er, JO1, ATEEZ, STAYC, Kiss of Life y BLACKSWAN

Artistas de Occidente: J Balvin, Megan Thee Stallion, Patti LaBelle, Mel B de las Spice Girls y Emma Bunton, Vanilla Ice, Taylor Dayne, Kesha, Eve, Kylie Minogue, TLC, Boy George, Jess Glynne, Ava Max, y Boyz II Men

Estos artistas legendarios y emergentes intercambian escenarios y estilos a lo largo de ocho episodios, ofreciendo una versión nueva de éxitos como “Savage,” “Wannabe,” “Ice Ice Baby,” “Lady Marmalade,” “Can’t Get You Out of My Head,” “Motown Philly,” “Waterfalls” y más.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Moira Ross, Lionel Richie, Miky Lee, Megan Thee Stallion y Greg Foster, junto con Harry H.K. Shin y Jake Hong, y con el productor Ki-woong Kim para CJ ENM Co., Ltd., con su inigualable experiencia en programas de variedades musicales y producción de contenido.

Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening y David Tibballs son productores ejecutivos para Eureka Productions (una compañía de Fremantle), junto con Bruce Eskowitz.

