En el marco del foro de Desarrollo Local de la Ocde, que se lleva a cabo en el Centro de Eventos Puerta de Oro, en Barranquilla, el procurador general de la Nación Gregorio Eljach hizo un balance sobre el actual panorama de crispación política en el país.

En este sentido, el procurador -sin mencionar directamente el presidente Gustavo Petro- cuestionó los constantes señalamientos de altos funcionarios del Gobierno contra las elecciones de 2026.

“Entre más alta responsabilidad tenga un ciudadano, entre más distinción le hayan dado sus electores, no puede ser que un país como Colombia día a día encuentre que hay esta serie de actividades que desdicen de la estatura intelectual, moral, política, de liderar de un presidente de la república”, manifestó Eljach.

“No puede ser desde esa cúspide, en vez de construir, nos convirtamos en un disolvente de lo que nos ha costado mucho. Eso es evitable y corregible”, agregó.

Renglón seguido, el procurador hizo un llamado al diálogo entre las diferentes esferas de poder del país.

“Uno puede disentir del otro, pensar diferente, contradecir, pero hay que hacerlo de forma cordial e inteligente, no con el improperio y con la ofensa. Todo tiene una forma. No se puede gobernar por Twitter. No está bien y Colombia no está acostumbrada a eso. Esto no es una nación que acaba de formarse”, indicó.

“Cuando uno hace afirmaciones tan delicadas, de tanto calado, de tanto efecto disuasorio, como la institución de las elecciones... Eso hay que medirlo”, precisó.

Renglón seguido, Eljach sobre la actual incertidumbre de pasaportes señaló: “No, no puede suceder para buscar una solución pronta. Hemos salido de peores atolladeros. Eso es hablando y buscando soluciones. Ya vendrán las responsabilidades”.