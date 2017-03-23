El municipio de Galapa está de fiesta en el día de hoy. Los galaperos celebran su aniversario número 484, después de haber sido descubiertos por el español Pedro de Heredia.

De acuerdo con la Alcaldía municipal, el conquistador encontró un asentamiento indígena de la raza de los mokaná, una mezcla entre indios caribes y autóctonos.

El alcalde Carlos Silvera destacó que esta fecha especial tiene mucho significado cultural para la población galapera. Agregó que esta conmemoración sirve para mirar hacia el futuro del municipio. 'Es una oportunidad para unirnos en una sola fuerza por el desarrollo de nuestra comunidad', indicó el mandatario.

Asimismo, señaló que el municipio se encuentra atravesando un proceso de industrialización importante, el cual, según el alcalde, los va a impulsar a ser una mejor población. 'Nuestra gente sea caracterizado por ser echada para adelante, así que, es el momento de generar progreso', dijo.

Silvera indicó que durante el día se llevarán a cabo actividades culturales y deportivas en el municipio.

Dentro de estas se destacan una serenata al municipio, a las 5:30 a.m., en la plaza principal. Posteriormente, se llevará a cabo una misa de acción de gracias en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria.

Luego, a las 9:00 a.m., se iniciará el acto de honores a los símbolos patrios y el desfile cívico que tendrá como punto de partida el polideportivo hasta la plaza principal.