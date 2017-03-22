El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, señaló que la Región Caribe tiene los argumentos necesarios para presentarlos ante los tribunales internacionales, esto ante la posibilidad de que Gas Natural Fenosa interponga una demanda contra el Estado por el proceso de liquidación que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos.

Verano De la Rosa manifestó que frente a esta demanda los alcaldes de toda la Región respaldan al Gobierno Nacional, incluso, durante una de las rendiciones de cuentas hicieron la propuesta de unirse y presentar una contrademanda a Gas Natural Fenosa por los daños que le han causado al Caribe producto del mal servicio prestado por Electricaribe.

Frente a esta propuesta señaló: 'Creo que se debe mantener la calma y esperar que el Gobierno Nacional ejerza su derecho a defenderse, aquí no habido persecución, ni nacionalización, sino que se tomó una decisión frente a la mala calidad de un servicio que afecto el crecimiento de nuestra Región'.

Señaló que uno de los argumentos que podrían servir son las estadísticas que tienen los alcaldes y gobernadores del Caribe de todas las veces que la Policía y el Esmad tuvieron que intervenir en protestas de la comunidad por el mal servicio prestado.