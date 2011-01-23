El pabellón de Colombia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) ha sido premiado como el mejor en la categoría internacional, como reconocimiento a su 'creatividad y diseño' y por su capacidad para 'transmitir la calidez y la alegría' del país.

Se trata de la tercera vez que Colombia recibe un reconocimiento en FITUR por su pabellón, que este año, según una nota de la Embajada, incluye 'un mensaje a vivir la experiencia del turismo naturaleza y una original activación artística que se ha acaparado la atención de los visitantes'.

El ministro de Turismo, Sergio Díaz-Granados, acompañado de la presidenta de Proexport Colombia, María Claudia Lacouture, recibió el reconocimiento de manos del presidente del Jurado y de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE), José Manuel Maciñeiras.

Maciñeiras destacó la construcción del pabellón colombiano, entre otras cualidades por su capacidad para proyectar 'una imagen clara y reconocible' al exterior y que logra 'transmitir la calidez y la alegría de Colombia'.

Según la nota de la Embajada, el ministro Díaz-Granados considera que el premio es 'un reconocimiento al esfuerzo conjunto que han hecho los sectores público y privado para trabajar de la mano en la promoción del país y de los destinos nacionales'.

Lacouture cree que el premio 'fortalece la estrategia de promoción y confirma que Colombia se está posicionando como destino turístico'.

El jurado, que también premió a Portugal y a Israel, estuvo conformado además por el presidente de las Oficinas Nacionales Extranjeras de Turismo en España, Antonio Araujo, los arquitectos Alfonso Barajas y Fernando Jerez, y el director general para España de IATA, Javier Valdés.

EFE