El histórico barrio de Getsemaní, ubicado en el centro de la ciudad de Cartagena, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, tras la aprobación unánime del Plan Especial de Salvaguardia (PES) por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el jueves 17 de septiembre.

Lea también: Ya hay fecha para nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro

La declaratoria busca frenar la gentrificación, garantizar la permanencia de sus habitantes y preservar la esencia popular del barrio, más allá del turismo masivo. Con este reconocimiento, el corazón de Getsemaní se suma a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), donde ya figuran expresiones culturales y de tradición como el Carnaval de Barranquilla, la música de marimba del Pacífico y las Fiestas de San Pacho en Quibdó.

callecitas_de_cartagena_13.jpg

Una lucha contra la gentrificación

Beth Sierra, integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC), celebró el logro al destacar que en las últimas dos décadas la población raizal del barrio se redujo en más del 90 %, pasando de 5.300 habitantes en 2005 a apenas 448 en la actualidad.

“Con esta salvaguarda buscamos proteger la permanencia de los residentes y promover el retorno de quienes fueron desplazados, fortaleciendo nuestra vida de barrio”, afirmó.

El Plan Especial de Salvaguardia contempla medidas concretas como la exoneración del impuesto predial y la reducción en las tarifas de servicios públicos, al enfrentarse a la problemática de desalojo de viviendas por parte de numerosas familias ante el costo elevado de vida estratificado del sector.

Lea también: Juzgado ordena arresto a funcionarios de Fomag en caso de niña wayuu en La Guajira

La cultura de barrio como patrimonio

Davinson Gaviria, vicepresidente de la JAC, explicó que la declaratoria reconoce el valor de la “vida de barrio”: puertas abiertas, vecinos cocinando en las entradas de sus casas, niños jugando en las calles y adultos compartiendo juegos tradicionales en la Avenida del Pedregal. “Queremos preservar estas manifestaciones porque son parte de nuestra identidad”, manifestó.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró la decisión y la calificó como “un respaldo histórico a una comunidad que ha defendido su identidad durante décadas”.

Lea también: Precandidatos presidenciales proponen soluciones frente a la descertificación a Colombia

Por su parte, Marcos Vargas Rodgers, presidente de la JAC, señaló que el reconocimiento abre la puerta para garantizar la permanencia de los residentes y facilitar el retorno de las familias desplazadas.

La postulación fue presentada por un conjunto de organizaciones locales, entre ellas Gimaní Cultural, la JAC, Coreducar, la Institución Educativa La Milagrosa, la Escuela Productora de Cine y Vigías del Patrimonio.

Con esta declaratoria, Getsemaní se convierte en un patrimonio vivo para Cartagena y el territorio Colombiano, consolidando la cultura característica de los barrios populares como una forma de patrimonio cultural inmaterial, y que busca resistir las presiones del mercado inmobiliario y del turismo masivo.

Lea también: Petro insiste en convocar una Asamblea Nacional Constituyente en 2026