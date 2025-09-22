La vida privada de la viuda del 'Charro de Huentitán’, se encuentra bajo los reflectores tras ser captada en compañía de un hombre misterioso, durante una presentación musical de su hijo, el también famoso cantante de ranchera, Alejandro Fernández.

María del Refugio Abarca Villaseñor, o “Cuquita”, como era llamada de cariño por su esposo Vicente Fernandez, se veía intercambiando muestras de cariño con un hombre contemporáneo a ella, del quien por ahora se desconoce identidad.

La escena fue grabada durante un concierto de su hijo en Los Angeles y fue viralizada en redes. María del Refugio ha sido cuestionada sobre la honestidad de sus duelo, a tan solo 4 años del fallecimiento del ícono de la música ranchera Vicente Fernandez, el 21 de diciembre del 2025.

Amor, pero de familia

En su defensa salió la controvertida creadora de contenido de farándula Jacqueline Martínez, popularmente conocida como ‘Chamonic’. Martínez afirma que por quien se le atribuye nueva pareja a María del Refugio, es realmente su hermano mayor.

“Así se hacen los chismes. Este video se está haciendo viral porque dicen que doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, estaba en el concierto de su hijo Alejandro Fernández con su nuevo novio, porque se toman de la mano y se dan un beso entre la mejilla y la boca. Quien realmente es el señor Jaime, su hermano mayor”, ratificó Chamonic.

Se reaviva el debate sobre las costumbres familiares de los Fernández, al darse besos en la boca. Una de muestras de afecto más cuestionadas y que sirvieron de ‘malinterpretación’ de lo que sería una escena fraternal. “Esta es una costumbre familiar y no nos interesan las críticas. Yo a mis hijos también los beso en la boca, tal y como me lo enseñó mi padre, y eso no significa nada sobre nuestras tendencias sexuales”, declaró Alejandro Fernández ante reporteros de Ciudad de México, a principios de este año.

Las criticas no empañan el buen momento por el que atraviesa la dinastía Fernández, tras logros profesionales de Alejandro y de sus hijos, Alex y Camila, así como la espera de un nuevo integrante a la familia, fruto del matrimonio de Vicente Fernández Jr. con la influencer Mariana González.

