Falta poco para ver brillar en pasarela a las representantes de más de 130 países, quienes desean lucir la corona, banda, flores y título dignos de toda una Miss Universo 2025. Esta edición ha generado expectativas prometiendo marca un hito en la belleza al ser debut de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, además de que marcará el regreso de otras naciones, como Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.

Lea también: Ella es Brooks Nader, la modelo estadounidense que ahora sería pareja del tenista español Carlos Alcaraz

Live from Thailand 🎤

This November 21, get ready for a special performance by the one and only @jeffsatur during the Final Competition. 👑 Are you ready to witness history on the Miss Universe stage? pic.twitter.com/Kd4c2kk9mJ — Miss Universe (@MissUniverse) September 9, 2025

Lea también: La cantante de vallenato Liseth Salgado denunció que la golpearon en un evento en Medellín: “Tuve secuelas”

El viernes 12 de noviembre los reflectores iluminaran el escenario del Impact Arena en Pak Kret, Tailandia, siendo el lugar destinado para la celebración de la 74.ª edición del mítico certamen de belleza internacional.

El tema central de la velada será “El poder del amor”, buscando resaltar “la unidad, la inclusión y el impacto transformador de las mujeres”, como vínculo importante en la comunión y sororidad femenina.

Agenda Miss Universo 2025

Los días previos a la coronación son la antesala del talento a deslumbran por parte de cada concursante en representación de su país, quienes arribarán a territorio del Sudeste Asiático entre el 2 y 3 de noviembre. Dando así inicio a las diversas actividades a desarrollar hasta el 19 de noviembre como lo son desfiles de moda, la popular pasarela en trajes de baño, recorridos por distintas ciudades y cenas de gala.

El autóctono evento de trajes nacionales se llevará a cabo el 19 de noviembre, posterior a la competencia preliminar en las rondas de vestidos de noche y trajes de baño. El 21 de noviembre es la fecha estrella para la tan esperada Gran Final de la edición Miss Universo 2025.

Miss Universe La representante de Dinamarca, Victoria Kjær, se quedó con la corona.

Lea también: Por primera vez se realizará el desfile infantil del Carnaval de la 44

Que comience el show

Tras bambalinas, la organización de Miss Universo (MUO) se encuentra en los preparativos del formato oficial a desarrollar en dicho certamen, por lo cual la audiencia a especulado sobre si conservará la misma dinámica de la edición pasada en el que el público podrá elegir a su representante favorita para que ingrese al Top 30. A diferencia de otros años, en 2024 se estableció un Top 30, ya que participaron más reinas de belleza, alrededor de 130.

Miss Universe Victoria Kjær es la Miss Universo 2024.

En la competencia preliminar del Miss Universo 2024, el comité de selección eligió a 25 finalistas, entre ellas cuatro candidatas regionales: América Latina y el Caribe, Europa, África, Asia y Oceanía. El puesto número 30 del Top fue escogido por votación popular.

En la gala fina fue elegida un Top 12 y posteriormente, cinco afortunadas candidatas pasaron a la ronda final de preguntas. Tras las preguntas, se reveló a la nueva Miss Universo 2024, que finalmente fue Victoria Kjaer, Miss Dinamarca.

Lea también: Musa Home Gallery abre las puertas de ‘Musa Café Arte’: una experiencia donde el arte y el café se encuentran