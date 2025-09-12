El Carnaval de la 44 abre un nuevo capítulo con el lanzamiento del Desfile Infantil, Herederos de la Tradición, que se realizará el domingo 25 de enero en un sector de la ciudad que reúne a más de 130 mil habitantes, convirtiéndose en la primera vez que esta comunidad vivirá un evento oficial del Carnaval.

Este nuevo desfile en Alameda del Río no es un evento cualquiera. Aquí, los protagonistas serán los niños, quienes asumirán el papel de guardianes de la tradición, interpretando sus bailes y danzas con música en vivo, una apuesta que integra a los músicos como parte esencial del patrimonio cultural.

Los reyes infantiles Ashley Sofía Gómez Vásquez y Germán Palomino Montes liderarán este desfile que busca resaltar tanto a los bailes tradicionales como a las propuestas modernas cargadas de creatividad infantil.

La invitación está abierta a colegios públicos y privados, jardines infantiles, reinas infantiles y grupos con carrocitas que deseen inscribirse y sumarse a esta celebración de la cultura.

“Le apostamos a un nuevo evento que promoverá en los más pequeños el amor e interés por la música folclórica, pues en el desfile el principal requisito es que los grupos infantiles bailen con música en vivo”, aseguró Edgar Blanco, director del Carnaval de la 44, quien destacó que esta propuesta hace eco a la iniciativa que promueve el alcalde Alejandro Char de llevar el carnaval a todos los rincones de Barranquilla.

La comunidad de Alameda del Río jugará un papel esencial en este proceso, ya que será la encargada de diseñar el recorrido. “La intención es que las comunidades vecinas también tengan un acceso fácil y puedan disfrutar en familia de este evento masivo”, agregó Blanco.