Tras una larga espera, el homicidio del habitante de calle Héctor Alonso González no quedará en la impunidad, gracias a la captura de Jhon Jairo Rendón Duque por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Rendón, de 38 años de edad, deberá cumplir una condena de 232 meses, es decir 19 años y 4 meses recluido en un centro penitenciario. La comunidad del corregimiento de Combia, en Pereira, se encuentra consternada ante este hallazgo.

Lea también: “La última vez que hablé con él fue el miércoles, lo bendije y le dije que lo amaba”: padre del patrullero Valer

Sin impunidad

En medio de un procedimiento rutinario de labores de registro y control realizado por uniformados de la policía, la verificación de antecedentes confirmó la orden de captura vigente en contra de Rendón Duque, emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Pereira.

📷 Capturado en La Virginia 📷

En el marco del Plan Choque “60 días”, la Policía Nacional capturó a un hombre señalado como autor material de un homicidio ocurrido en enero de 2019 en la vereda Combia (Pereira).#DiosyPatria #Línea123 #SeguridadEnElTerritorio pic.twitter.com/CvSQwuHwIU — Policía Metropolitana de Pereira (@PoliciaPereira) August 21, 2025

La captura se llevó a cabo a las 5:00 p.m. del pasado jueves 21 de agosto en inmediaciones del parque principal del municipio de La Virginia, Risalda, y a tan solo seis años de transcurrido el crimen.

Lea también:Asfixiada y arrojada por la ventana: el relato de la Fiscalía sobre la muerte de la periodista Laura Blanco en Bogotá

Jhon Jairo Rendón gozaba de libertad pesar de contar con seis anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, por los que fue capturado previamente en 2019. El hombre, natural de Chinchiná no aceptó los cargos en su momento y fue dejado en libertad en primera instancia. Sin embargo, el proceso siguió vigente hasta que un juez lo halló culpable y dictó la condena a la que hoy se enfrenta.

Por un costal de plátanos

De acuerdo una ardua investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, y recolección de pruebas testimoniales y periciales se identificó Rendón Duque como autor del homicidio con arma de fuego contra la humanidad de Héctor Alonso González.

Los hechos se registraron el 21 de enero del 2019 a las 5:00 p.m, en el sector conocido como La Canteram, en la vereda El Placer. El occiso de 34 años fue encontrado con un disparo en la cabeza y cercano a su cuerpo un costal con plátano y yuca, siendo el robo de estos alimentos el aparente motivo del accionar de Rendón.

Lea también: Expresidente Uribe visitará en Bogotá la tumba y el sitio del atentado contra Miguel Uribe Turbay

En la mañana del lunes del 21 de enero, Héctor y su pareja sentimental- ambos habitantes de calle- cometieron un hurto similar donde el modus operandi era ingresar a terrenos de cultivos de plátano y producto de la venta de este fruto comprar los alimentos necesarios para su subsistencia en las calles.

Sin embargo, no contaron con la suerte al intentar repetir el cometido en horas de la tarde. La pareja discutió y la mujer decidió devolverse y no ser participe del robo.

En el camino la mujer se topó con dos hombres, uno de ellos armado y quien disparó hacia sus pies para intimidarla. No se enteraría del crimen de su pareja hasta el siguiente día, donde tras un reconocimiento fotográfico identificaría al hombre armado como Jhon Jairo Rendón Duque, y a su acompañante como Julio César.

Rendón Duque se encontraba residiendo en el barrio Brisas del Cauca del corregimiento de Caimalito al momento de su captura.

Lea también: Con un golazo de Luis Díaz, Bayern Munich está triturando al Leipzig