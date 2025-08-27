El pasado martes 26 de agosto, Google incorporó una nueva funcionalidad en su inteligencia artificial Gemini, llamada Nano Banana, integrada en el modelo Gemini 2.5 Flash Image, la cual permite generar y editar imágenes con resultados sorprendentes.
Configure su WhatsApp para que no llene la memoria de su celular
Credential stuffing: el riesgo de repetir contraseñas y cómo protegerse
¿Le llegó un mensaje de Facebook que amenaza con suspenderle la cuenta? Tenga mucho cuidado
Según los usuarios fue hecha para competir con OpenAI y Midjourney, pues sus funciones con parecidas en el mundo de la tecnología.
Este editor y generador de imágenes está disponible en Gemini 2.5 Flash Image. Con su software SOTA promete que las imágenes generadas sean muy creíbles y la edición sea muy rápida.
En las redes sociales se habla de la asombrosa calidad de las imágenes. A continuación le mostraremos cuáles son sus principales funciones.
Funciones de Nano Banana
- Permanencia en la apariencia de personas, mascotas u objetos sin importar las ediciones, dando la oportunidad que se cambien elementos de la imagen sin dañar el cómo luzca la persona o sujeto.
- Opción de combinar varias fotos dentro de una misma imagen, para lograr fusionar fondos, personas y objetos dentro de un mismo promp.
- Seguirá instrucciones complejas que requiera conocimiento mundial para la creación del contenido deseado.
- Contendrá identificador de IA en cada una de sus creaciones, para que la identificación de Inteligencia artificial para los usuarios sea más fácil, así como para proteger a usuarios de la web en casos de contenido delicado.