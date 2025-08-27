El pasado martes 26 de agosto, Google incorporó una nueva funcionalidad en su inteligencia artificial Gemini, llamada Nano Banana, integrada en el modelo Gemini 2.5 Flash Image, la cual permite generar y editar imágenes con resultados sorprendentes.

Según los usuarios fue hecha para competir con OpenAI y Midjourney, pues sus funciones con parecidas en el mundo de la tecnología.

Este editor y generador de imágenes está disponible en Gemini 2.5 Flash Image. Con su software SOTA promete que las imágenes generadas sean muy creíbles y la edición sea muy rápida.

🍌 nano banana is here → gemini-2.5-flash-image-preview



- SOTA image generation and editing



- incredible character consistency



- lightning fast



available in preview in AI Studio and the Gemini API pic.twitter.com/eKx9lwWc9j — Google AI Studio (@googleaistudio) August 26, 2025

En las redes sociales se habla de la asombrosa calidad de las imágenes. A continuación le mostraremos cuáles son sus principales funciones.

Funciones de Nano Banana

Permanencia en la apariencia de personas, mascotas u objetos sin importar las ediciones, dando la oportunidad que se cambien elementos de la imagen sin dañar el cómo luzca la persona o sujeto.

Opción de combinar varias fotos dentro de una misma imagen, para lograr fusionar fondos, personas y objetos dentro de un mismo promp.

Seguirá instrucciones complejas que requiera conocimiento mundial para la creación del contenido deseado.

Contendrá identificador de IA en cada una de sus creaciones, para que la identificación de Inteligencia artificial para los usuarios sea más fácil, así como para proteger a usuarios de la web en casos de contenido delicado.