WhatsApp tiene una función bastante importante que le permite al usuario gestionar el almacenamiento o espacio de su celular para determinar si guarda o no los audios, fotos y videos que llegan a los chats.

Esta aplicación de mensajería instantánea es de las más usadas a nivel mundial, su popularidad ha hecho que los usuarios le den uso constante por lo que los dispositivos se llenan rápidamente de archivos multimedia, que en la mayoría de casos no son necesarios.

Cabe destacar que aunque WhatsApp guarda automáticamente las fotos, audios y videos, existe una manera de evitarlo y hacer que el dispositivo no se vuelva lento o se quede sin memoria.

La descarga automática ya sea desde iOS o Android puede controlarse a través de opciones detalladas que gestionan el guardado automático.

Por ejemplo en Android, estos archivos se guardan en la carpeta de WhatsApp, que se encuentra en la memoria interna del celular, si dispone de ella, o en la tarjeta SD externa, si no posee almacenamiento interno.

¿Cómo evitar el guardado automático en Android?

Primero debe ir al icono de ‘Más opciones’, generalmente es el de tres puntos verticales; luego seleccione ‘Ajustes’ y después la opción de ‘Chats’; finalmente desactive la opción ‘Visibilidad de archivos multimedia’.

Esta opción puede volverse a activar en cualquier momento si ya desea que de nuevo se le descarguen automáticamente las fotos, videos y audios.

¿Cómo evitar el guardado automático en iOS?

En iPhone, el proceso también ofrece control a nivel global y para chats individuales. Lo primero es elegir ‘Configuración’, luego seleccionar ‘Chats’ y posteriormente desactivar la opción ‘Guardar en Fotos’. Esta ultima opción también puede activarla de nuevo cuando desee la descarga automática de archivos multimedia.