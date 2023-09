Se agrava la crisis en el Hospital de Corozal: renunciaron varios médicos

Un médico que labora en el hospital desde hace varios años y que pidió no dar a conocer su identidad para que no tomen represalias en su contra aseguró que “lo que nos ha rebosado la copa es que llegó un giro reciente del Ministerio por mil millones de pesos y de eso no le pagaron a nadie y mientras nosotros soportando una deuda de 6 meses. Quisieron esperar este mes y que porque con la absorción iban a pagar todo y no fue así”.

Armando Mulford González, veedor en Corozal, dijo que “es muy triste la situación que afronta el hospital de esta ciudad en la que ayer no se realizaron cirugías por no haber insumos. Se equivoca el señor gobernador tratando de asfixiar nuestros hospitales”.