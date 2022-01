¿Por qué el 2021 fue un año difícil para los sucreños?

El año que culmina, si bien fue visto y anunciado por los gobiernos como el de la reactivación económica y hubo una serie de eventos y ferias realizados con ese fin, desde la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre (Acus), su presidente y vocero, Octavio Pacheco Paternina, indicó que el auge no fue el mejor debido “al abandono de las Administraciones públicas. Ninguna de las estrategias en pro de la reactivación fue eficaz, el 90 por ciento de ellas no llegó al sector comercial. “Entonces, podemos decir que la economía del departamento de Sucre se ha venido manteniendo en un nivel medio, es decir, que tiene un flujo de caja entre el 55 y 60 por ciento. En diciembre, este porcentaje subió por la época y porque el Gobierno nacional pagó unos subsidios y eso dinamizó la economía”.

Pacheco sostuvo que la Gobernación de Sucre, a pesar de las informaciones entregadas por Acus sobre el tema de las materias primas, no contribuyó a que esto mejorara en el sector del calzado, bares y discotecas, entre otros.

“El insumo elevado de muchas materias primas en todos los sectores evidencian la crisis económica que se vive en el departamento, donde vemos que no hay una política pública dirigida al sector comercial, que en 50 años es el que ha mantenido la economía en Sucre”, anotó Pacheco, que a su vez recomendó apuntarle a la repotencialización de los mercados y no a las capacitaciones, “porque la economía de Sucre no está bien. Lo que los asesores de los gobiernos están diciendo en este tema no es cierto. El sector terciario cae diariamente y hay que hacer un diagnóstico real de cómo está la economía. Invito al señor gobernador a hacer un Sucre Diferente real y no de fotografías y videos y a que a la hora de realizar ferias permita que los mismos participantes hagan el montaje de la logística porque lo que hemos visto es que los gastos en este aspecto son mayores que las ganancias”.