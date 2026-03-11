El periodista sincelejano Juan Guillermo Mercado, y Martín Mestre Yúnez lanzan este jueves su libro que se titula ‘Una lucha contra el olvido’.

La obra periodística, impresa por la editorial Planeta, narra la historia de un padre que durante más de 30 años buscó al feminicida de su hija que es Nancy Mariana Mestre.

Este es uno de los casos judiciales de mayor renombre en la ciudad de Barranquilla, donde ocurrió el 1° de enero del año 1994 y atribuido a Jaime Saade Cormane.

Martín Mestre Yúnez decidió además que la historia de su hija quedara en la memoria y por eso se animó a escribir el libro que el periodista Juan Guillermo Mercado reconstruye desde el relato del adolorido padre.

Durante el lanzamiento, programado para este jueves 12 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana en el Cubo de Cristal, Plaza de la Paz, los asistentes también podrán apreciar la exposición de ‘Nancy Mariana Mestre: un feminicidio que no prescribió’ , y que es, según el periodista Mercado, una muestra que reconstruye la historia del caso a través de archivos, fotografías y portadas de prensa que acompañaron durante décadas la búsqueda de justicia.