Del domingo salieron varios perdedores. Entre ellos De la Espriella. Muchos de sus seguidores se pusieron en la innoble tarea de atacar al Centro Democrático y a Paloma Valencia, y él pidió expresamente que no se votara la Gran Consulta. Valencia obtuvo 3.2 millones y la consulta en que participó, casi 6. Frente a ellos, los 1,6 millones de firmas válidas que presentó son apenas una pizca.

A Petro y a Cepeda les salió bien su invitación a no participar en la consulta de la izquierda, pero regular en la votación al Congreso. De hecho, deben estar muy preocupados. El gobierno se jugó absolutamente todo. Por un lado, tomo decisiones con el único objetivo de aumentar el electorado petrista. Ahí están, por ejemplo, el aumento arbitrario del salario mínimo y la eliminación de la prima de los congresistas y la disminución del precio de la gasolina, después de que lo había doblado desde el inicio del gobierno. Además, celebraron 164.813 contratos de prestación de servicios, solo en enero de este año que deben sumarse al medio millón celebrados el año pasado. Agréguese el aumento sustantivo en la nómina de empleados del gobierno central. Por el otro, el Pacto Histórico derrochó dinero a espuertas. Con todo eso solo obtuvieron 4,4 millones de votos para el Senado.

Ganadores hubo solo tres: el Centro Democrático, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. El CD aumentó sustantivamente su apoyo electoral y pasó de 13 a 17 senadores y de 16 a 29 representantes. Y lo consiguió, aunque en muchos municipios del país no pudo hacer campaña por la intimidación y las amenazas de los grupos violentos, y aunque cerca de un millón de votos se fueron a Creemos, donde se perdieron, y a Salvación Nacional.

A partir de ahora, es la candidata a vencer. Y por eso es ya el objeto de la guerra sucia tanto de Cepeda y la izquierda como los de los fanáticos de Abelardo. Los dos saben que, si Valencia pasa a segunda, los derrota con amplitud.

La dupla de Oviedo y Paloma es ganadora, para ellos y para Colombia, siempre que sean capaces de derrotar la narrativa de infundios y falsedades que les están montando desde ambos extremos, que puedan comunicar adecuadamente la preocupación por los pobres y las poblaciones vulnerables y la propuesta social de su campaña, y que Oviedo asuma plenamente que fue Paloma la ganadora, que es ella la líder, la candidata, y es quien define líneas y posiciones, y se cuide de caer en errores groseros como los de las “líneas rojas” después del contundente triunfo de Valencia.

Paloma tiene sabiduría y un carácter recio que le permite defender sus principios y convicciones con solidez. No va a cambiar sus posiciones por una coyuntura electoral. Son las suyas las que ganaron, las que primarán. Oviedo tiene mucho que aportar entre votantes que no son uribistas. Juntos por Colombia, son inderrotables.