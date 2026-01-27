La pavimentación de calles en los barrios Sevilla, El Socorro y Los Andes, de la ciudad de Sincelejo, registra un avance entre el 60 y 90 por ciento.

Los trabajos, que ejecuta la gobernación de Sucre bajo el programa Calles de Primera, fueron inspeccionados por la mandataria Lucy García Montes, quien destacó la celeridad con la que estos avanzan, pues son obras que la comunidad necesita, en especial los alumnos de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, que se beneficiarán con los trabajos en el barrio El Socorro.

En esta obra de la calle 27A, los trabajos registran un avance del 70%. Antes de la pavimentación, instalaron tubería sanitaria y construyeron un muro de contención para garantizar la seguridad de las viviendas cercanas.

Por su parte, en la calle 13.ª del barrio Sevilla, la obra tiene un avance del 60%. También instalaron tubería de acueducto y alcantarillado; y en Los Andes la obra de construcción de 63 metros lineales de pavimento presenta un avance del 90%. Alistan la construcción de andenes y acabados.

“Con el programa Calles de Primera pavimentaremos en Sincelejo 36 tramos viales (9 kilómetros), con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos”, informó la gobernadora.