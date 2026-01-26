A disposición de la Fiscalía General de la Nación fue dejado por personal de la Policía de Sucre el ciudadano Andrés Eduardo Rodríguez Gómez, sindicado del delito de inducción a la prostitución.

Leer más: Inició la recuperación del Humedal Berlín, en Montería, con un desalojo

La detención la hicieron efectiva unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia en coordinación con personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en cumplimiento de la orden proferida por un juez de la República.

De acuerdo con el reporte que entregó la Policía de Sucre, el aprehendido “estaría vinculado a hechos ocurridos el 1° de diciembre de 2021, donde presuntamente aprovechaba la condición de vulnerabilidad de jóvenes de escasos recursos, prometiéndoles mejores condiciones de vida para inducirlas a la prostitución”.

Le puede interesar: El Hospital de Nelson Mandela, en Cartagena, entró en operación

Las autoridades de Policía Judicial lograron establecer además la existencia de tres víctimas adolescentes plenamente identificadas, “lo que permitió fortalecer el acervo probatorio y avanzar en la judicialización del responsable”.