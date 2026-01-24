La Registraduría Nacional del Estado Civil inició el traslado de sus delegados en los diferentes departamentos del país.

Se trata de un proceso rutinario que realizan en cada jornada democrática y que tiene como principal objetivo garantizar la transparencia.

Así las cosas, al departamento de Sucre llegaron los delegados César Enrique Acuña Vergara, del departamento de Cesar, y Kelly María Manotas Llinas, del Meta, quienes tendrán a su cargo el acompañamiento y la vigilancia del proceso electoral para las elecciones al Congreso de la República.

Ambos se posesionaron ante la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, y de inmediato iniciaron las labores orientadas a la planeación, coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades electorales.

Por su parte los delegados de Sucre, Samira Farak Mendoza y Roberto Moreno Ledezma, fueron trasladados a Pereira y San Andrés Islas, respectivamente.

