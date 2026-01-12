Los desórdenes y hasta hechos de violencia que en cada enero se registraban en la ciudad de Sincelejo con ocasión de la denominada ‘Toma’, que no era otra cosa que centenares de motociclistas recorriendo calles y avenidas sin control alguno, ya son cosas del pasado.

Por segundo año consecutivo la capital de Sucre vive un espectáculo de motocicletas organizado y además incluido en la programación de las Festividades del 20 de Enero, lo que en más de dos décadas no ocurría y llevaba a los miembros de este gremio a sentirse excluidos y de paso hacerse sentir a su manera, al punto que era la aludida ‘Toma’ la que daba inicio a las fiestas populares.

Como no había un recorrido establecido y respetado, las motos irrumpen en cualquier zona y sus masivos desplazamientos se prolongaba hasta el amanecer generando temor en la ciudadanía. Eran, por ser un evento ilegal, perseguidos por la Policía Nacional, pero lo que se vivió entre la tarde y la noche de ayer domingo 11 de enero por las avenidas de Sincelejo, marcó la diferencia.

En el Desfile de Motos que tuvo más de 8 mil participantes, los que encabezaron el recorrido, que parecía interminable, fueron los policías y agentes de Tránsito Municipal. Ellos marcaron el orden del desfile que ha sido una iniciativa inclusiva del alcalde Yahir Acuña Cardales a través de la Corporación 20 de Enero, organizadora de las Festividades.

“Gracias a una estrategia organizada y concertada, denominada caravana o desfile de motos, y en articulación con los gremios de motociclistas y la fuerza pública, logramos algo que nunca había pasado en Sincelejo: reemplazar la tradicional ‘toma’ por un desfile ordenado, planificado y seguro. Coordinamos cuidadosamente cada detalle y por eso hoy podemos decir que este desfile de motos fue un hecho sin precedentes para la ciudad”, sostuvo en la mañana de este lunes festivo el alcalde Yahir Acuña Cardales, que a su vez envió un mensaje de felicitaciones para todos los que hicieron posible este logro.

El Desfile de Motos concluyó con un espectáculo musical y premios.