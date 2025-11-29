Con una carrera atlética de 5 y 7 kilómetros, respectivamente, la alcaldía de Sincelejo conmemora este domingo 30 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

La llamada Carrera de la Mujer Sincelejana es un espacio seguro y creativo que promueve, a través del Imder Sincelejo, el deporte y el empoderamiento femenino.

El sitio de concentración es el semáforo de la Avenida Argelia que está en las afueras de la sede de Sanidad de la Policía Sucre a partir de las 5:30 de la mañana y ambos recorridos parten a las 6:00 de la mañana.

El lugar de salida es además el sitio de llegada de las carreras que son mixtas, pero en honor a la mujer.

La carrera por los 5 kilómetros parte del semáforo de la Avenida Argelia que es recorrida en línea recta hasta llegar al Monumento a las Vacas y sigue derecho hasta el Parque Santander, toma la Calle 20, la Carrera 17 o Calle Nariño, llega a la Plaza de Majagual y sigue derecho hasta la Avenida Alfonso López y más adelante empalma con la Avenida Argelia hasta llegar a la meta.

El recorrido de los 7 kilómetros parte de la Avenida Argelia, sigue por la Avenida Alfonso López, Monumento las Vacas, Parque Santander, Calle 20 donde gira a la derecha para empalmar con la Avenida Las Peñitas a la altura de la Flor del Boche, continúa hasta el Hotel Panorama y retoma la Avenida Las Peñitas por el otro carril para retomar la Calle 20, Carrera 17 o Calle Nariño, llega a la Plaza de Majagual y sigue derecho hasta la Avenida Alfonso López y empalma con la Avenida Argelia hasta llegar a la meta.

Con esta actividad deportiva el alcalde Yahir Acuña Cardales también dará por inaugurada, oficialmente, buena parte de las obras viales de la Avenida Argelia que llegaron hasta el Puente El Pintao, que posteriormente tendrá otros frentes de obra para la construcción de uno nuevo.