El encuentro para mujeres cristianas de varias denominaciones, cuyo propósito principal es la unidad y el fortalecimiento espiritual, la oración y la fe, y que se conoce como ‘Mujeres Reforzando sus Estacas’, se desarrolla en la ciudad de Sincelejo.

La capital de Sucre congrega a más de 4.000 mujeres cristianas de Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, los Llanos Orientales, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Cesar, Sincelejo y diferentes municipios de Sucre, que comparten un espacio de fe, oración y fortalecimiento espiritual.

Cortesía alcaldía de Sincelejo

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, estuvo en el evento realizado la noche del domingo 2 de noviembre en el Estadio 20 de Enero, donde en su intervención exteriorizó su admiración por el liderazgo y la fe de las asistentes.

“Me regocija ver tantas mujeres virtuosas y de fe aquí reunidas. Como todos los mandatarios del país, necesitamos sus oraciones. Que todas las iglesias, sin importar su denominación, nos regalen su oración”, afirmó el mandatario.

Cortesía alcaldía de Sincelejo

Agregó que “los eventos de Dios son de todos”, y con ello reconoció el valor espiritual de estos espacios que contribuyen al bienestar social y a la armonía en el municipio.