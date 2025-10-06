Aunque oficialmente las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre que fue hallado muerto la mañana del domingo en un lote del barrio La Selva, en la ciudad de Sincelejo, trascendió que era un estilista.

Allegados a este aseguraron que se trata de Luis Quiñóñez, quien residía en el barrio Los Pioneros y su familia en Camilo Torres. Este último sector es cercano al sitio donde fue hallado el cadáver, que es la carrera 4 con calle 24E.

La Policía dio a conocer que la víctima presentaba golpes en la cabeza al parecer ocasionados con elemento contundente tipo baldosa.

Personal de la Policía Judicial (Sijin) se encargó de realizar la inspección técnica del cadáver y de la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este crimen.