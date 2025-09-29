A los 72 años falleció en su natal ciudad de Sincelejo Álvaro ‘El Coqui’ Fernández Quessep.

Era hermano del exalcalde de Sincelejo y excongresista, Jairo Fernández Quessep, y tío del exconcejal de Sincelejo, exsenador y actual diputado de Sucre, Mario Fernández Alcocer.

El Coqui, como cariñosamente era conocido, había presentado quebrantos de salud en los últimos meses y su deceso se registró la noche del domingo 28 de septiembre.

Jairo Fernández, su hermano, relató a los medios locales que “Alvarito había fallecido tranquilo”.

Alvarito, como también lo llamaban sus más allegados, a pesar de su especial condición de salud fue víctima de la violencia, pues estuvo secuestrado a principios de los 2000. Se lo llevaron de una finca de la familia que está ubicada a un costado de la vía Sincelejo-Toluviejo.

Sus exequias serán este martes 30 de septiembre en Jardines de La Esperanza, después de la misa que será a las 9:00 de la mañana en la Catedral San Francisco de Asís. La velación se lleva a cabo en la Sala San Mateo de la Funeraria La Esperanza.