Monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo emérito del departamento de Sucre, falleció este martes 12 de agosto en una clínica en el departamento Santander, de donde era nativo.

El deceso se registró poco antes de las 2:00 de la tarde.

El prelado venía afrontando problemas de salud, una neumonía bilateral, que lo mantuvo varios meses internado en un centro médico asistencial.

Era oriundo de San Andrés (Santander) y tenía 84 años.

Tras su retiro de las responsabilidades eclesiales Beltrán Santamaría habitó una casa para sacerdotes en Santander.

Fue un trabajador incansable por la paz, de hecho fue vocero de la Iglesia en los procesos de paz llevados a cabo en el corregimiento Flor del Monte, en Ovejas (Sucre) y en uno con el ELN y fue reconocido con el Premio Nacional de Paz (2010), categoría honorífica, por su incansable trabajo en favor de la paz de Colombia.

Desde el 6 de junio de 1.992 hasta el 15 de marzo de 2014 ejerció como obispo en Sincelejo.

Nel Beltrán Santamaría fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1.964 en Barrancabermeja. Estudió Filosofía y Teología, además de una licenciatura en Sociología y un doctorado en Teología Moral del Pontificio Ateneo de San Alfonso.