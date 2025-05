Por considerar que incumplió unas obligaciones de ley necesarias para su correcta operación como empresa de seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le canceló la licencia de funcionamiento a Vipers Ltda.

La decisión, si bien está contenida en la Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, solo fue dada a conocer por esta entidad la noche del martes 20 de mayo a través de un comunicado en su página web.

Aduce la Supervigilancia que la cancelación de la licencia de funcionamiento es el “resultado de una actuación administrativa en la que se verificaron presuntas infracciones a las disposiciones normativas que rigen el sector”.

Entre los hallazgos documentados en la inspección se destacan: presuntas extralimitaciones en las funciones autorizadas, susceptibles de enmarcarse en actividades reservadas a la Fuerza Pública; prestación del servicio con personal no acreditado ni inscrito en los sistemas oficiales de la Supervigilancia; uso indebido de uniformes y emblemas por personas no autorizadas; operación de drones y medios tecnológicos sin habilitación; presencia de armamento en sedes no autorizadas y falta de actualización en el sistema RENOVA y deficiencias graves en la custodia, trazabilidad e infraestructura de almacenamiento de armas.

La empresa Vipers Ltda presta sus servicios en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Montería y Sincelejo, y para ello tenía autorizaciones “solo para 610 armas de fuego, discriminadas en 535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas, así como 51 vehículos (37 motos, 9 camionetas y 5 camperos). De igual forma cuenta con 2.911 personas en su equipo operativo entre vigilantes, escoltas y supervisores”.

La empresa tiene la opción de defenderse y con ello lograr una vez más la licencia de funcionamiento, por lo que debe adelantar los trámites pertinentes ante el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE).