A la pena de 72 meses de prisión, es decir, 6 años, fue condenado por el delito de prevaricato por acción el fiscal del departamento de Sucre, Wilson Kennedy Cohen Gutiérrez.

La condena, impuesta por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, consagra además la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 96 meses y la pérdida del cargo público como Fiscal Doce Seccional de Sincé o el que desempeñe en la actualidad.

Los magistrados Lucy Bejarano Maturana y Carlos Antonio Barreto, le negaron al fiscal Wilson Cohen Gutiérrez la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como también la prisión domiciliaria.

Contra la decisión, calendada el 20 de febrero de 2025 y consagrada en 67 folios, procede el recurso de apelación.

Los hechos que dieron origen a esta decisión tienen que ver con que Wilson Kennedy Cohen Gutiérrez actuando como fiscal Noveno Seccional de Corozal “y teniendo el conocimiento y dirección del proceso penal adelantado contra Hafit Andrés Martínez Herazo por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, profirió el día 7 de abril de 2016 resolución de archivo por el segundo punible, y frente al primero, varió su calificación jurídica a lesiones personales culposas, siendo esta decisión abiertamente contraria a la ley”.

El Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo le reprocha al fiscal la decisión que tomó 11 meses después de los hechos a pesar de contar con los elementos materiales probatorios recolectados, y lo peor, argumentando que Hafit Andrés Martínez Herazo “nunca portó ni permanente ni transitoriamente el arma de fuego”.

La investigación en contra de Wilson Cohen, que no es la primera, fue adelantada por la Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo que pidió fallo condenatorio porque, a su juicio, “quedó demostrada la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado en el delito de prevaricato por acción. Quedó debidamente acreditado que Wilson Cohen Gutiérrez actuó con dolo, libre, consciente, y voluntariamente optó por vulnerar el bien jurídico de la administración pública; quien con su amplia trayectoria y experiencia en el cargo de Fiscal Seccional, motivado por el ofrecimiento dinerario que al parecer se consolidó a través de un abogado, decidió actuar contrario a derecho; pero que al no lograr Hafit Martínez Herazo el objetivo propuesto, no tuvo reparo alguno en exigir la devolución del dinero entregado, asegurando estar dispuesto, incluso, a hacerse matar para recuperarlo”.