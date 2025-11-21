La Universidad del Norte ya tiene todo listo para la cuarta versión de su Feria Gamer Uninorte, un evento que combina academia, creatividad y experiencias interactivas alrededor del mundo de los videojuegos. La cita será el jueves 27 de noviembre, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 del mediodía, en el Coliseo del campus.

La feria es una vitrina donde los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas presentan al público los videojuegos que desarrollaron durante el semestre como parte de sus asignaturas. Cada edición se convierte en un recorrido por propuestas que mezclan narrativas, mecánicas de juego y habilidades técnicas adquiridas en clase.

Además, es un espacio que busca acercar a estudiantes de colegio al universo de la programación y el diseño interactivo, invitándolos a probar los proyectos, hacer preguntas y entender cómo se construye un videojuego desde cero.

Este año, la temática central será ciberseguridad y privacidad digital, un enfoque que aparece tanto en los prototipos de juego como en las actividades que acompañan la jornada.

La idea es que los visitantes exploren cómo estos conceptos se pueden integrar en experiencias interactivas, mientras reflexionan sobre la importancia de proteger la identidad y los datos personales en entornos digitales.

La versión 2025 de la feria tendrá además un invitado especial: Andrés Quintero, CEO de Video Juegos Home, empresa barranquillera dedicada a crear experiencias de entretenimiento y promover los esports a nivel competitivo y profesional.

Quintero, quien lidera también iniciativas de esports intercolegiales, compartirá su experiencia en la industria y su visión sobre la evolución del gaming en la ciudad. Video Juegos Home ha sido un actor clave en la organización de eventos gamer en Barranquilla, como las actividades de la Semana de la Juventud 2018 y 2019 en alianza con la Alcaldía Distrital.

Con demostraciones, juegos, charlas y la presencia de jóvenes desarrolladores, la Feria Gamer Uninorte 2025 promete una mañana para explorar, aprender y disfrutar del talento local que se forma detrás de cada controller y cada línea de código. Una oportunidad para acercarse a un sector que sigue creciendo en la región y que, desde las aulas, impulsa nuevas generaciones de creadores digitales.

